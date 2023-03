Mercredi dernier, la brasserie Duvel Moortgat provoquait l’émoi des amateurs de bières en offrant une réduction sur la bière Duvel pour la première fois de son existence. Une décision “exceptionnelle et limitée dans le temps” qui trouve ses raisons dans la forte concurrence qui règne sur le marché de la bière. Un coup dur ou une prouesse d’avoir tenu jusqu’à aujourd’hui ?

L’entreprise familiale connaît un succès infaillible depuis la création de sa reine, la Duvel. Elle est l’une des premières à avoir lancé le phénomène des bières de spécialité belge et contrairement à beaucoup d’entreprises brassicoles, elle ne s’est encore jamais fait racheter par un autre groupe.

Si la recette de sa réussite n’a rien de maléfique, l’histoire de cette blonde hautement fermentée comprend toutefois quelques passages plus nébuleux.

L’aventure commence en 1871 avec la création de la ferme brasserie Moortgat – du même nom que son fondateur – dans le village flamand de Breendonk (province d’Anvers). À cette époque, elle passe inaperçu parmi les 3 000 brasseries actives en Belgique.

Le passage vers le 20e siècle se traduit par une association père-fils : Albert et Victor rejoignent leur père Jan-Leonard pour développer les activités de la brasserie, dont le succès se montre de moins en moins timide. Le rôle de chacun est clair : Victor distribue la bière à Bruxelles avec une charrette attelée, Albert devient brasseur. Ce dernier découvre durant la Première Guerre mondiale les bières réputées des Anglais, les “Ales”, et s’en inspire pour créer une bière spéciale avec des ingrédients venus tout droit d’Écosse. Son nom : “Victory Ale” pour commémorer la fin du conflit mondial. Nous sommes alors en 1918.

Sympathie avec l’occupant ?

Les deux frères célèbrent le lancement de leur nouvelle bière en invitant les notables de leur village à la goûter. C’est alors que la légende se produit : surpris par les puissants arômes du breuvage, un cordonnier s’exclame : “C’est un véritable diable !”, un “duivel”, ou “duvel”, en néerlandais. Après un éclair d’inspiration, la bière est commercialisée sous ce nom à partir de 1923. Un acte audacieux dans la Flandre catholique de l’époque.

Car il faut préciser qu’au-delà d’être brasseur, Albert Moortgat est également un homme politique rattaché au mouvement catholique et royaliste flamand. Bourgmestre de Breendonk à partir de 1921 et fervent nationaliste, il participe en 1937 à quelques activités du Vlaamsch Nationaal Verbond (la Ligue nationale flamande), un parti qui a affiché sa sympathie pour l’Allemagne hitlérienne, adoptant une grande partie de son idéologie, y compris l’autoritarisme et le racisme.

Ces éléments nourrissent des rumeurs tenaces qui prétendent que le bourgmestre de guerre collaborait avec l’occupant, en l’aidant notamment à transformer le fort de Breendonk en camp de concentration… Des soupçons qui n’ont jamais pu être vérifiés, malgré un procès devant le conseil de guerre en 1946, au bout duquel Albert Moortgat est condamné à quatre années de prison. Clamant son innocence, il n’en purge néanmoins qu’une seule, faute de preuves.

Malgré ces remous peu glorieux, la Duvel n’effraie pas les Belges, au contraire. Son succès dépasse rapidement les frontières, intensifiant la production de la brasserie familiale. Portée par ce succès international, celle-ci crée dans les années 1960 la Duvel verte, bière plus légère, qui rencontre directement l’enthousiasme des cafés.

Slogan sur l'usine de Duvel à Puurs : "chhht... C'est ici que le diable mûrit". ©FLEMAL

Une tulipe à déguster

Une bière unique demande un verre unique. À la fin des années 1960, Bert, Marcel, Léon et Emile Moortgat, qui représentent ensemble la troisième génération de la brasserie, lancent le premier verre de dégustation Duvel. En forme de tulipe, celui-ci est le premier à pouvoir contenir l’intégralité d’une bouteille de 33 cl et maintenir le col de la mousse. D’autres verres “collection” ont depuis vu le jour, chaque fois à l’effigie de personnalités connues, dont le dernier en date est celui créé par le bruxellois Felix De Laet, mieux connu sous son nom de DJ “Lost Frequencies”.

En forme de tulipe, le verre Duvel est le premier à pouvoir contenir l'intégralité d'une bouteille de 33 cl et maintenir le col de la mousse. ©Duvel

C’est avec l’arrivée de la quatrième génération à la tête de l’entreprise que des bières “Indian Pale Ale” (IPA), plus amères au goût, voient le jour : les Duvel Triple Hop (Citra et Cashmere).

Une autre bière apparaît à l’occasion des 150 ans de la brasserie Duvel Moortgat – telle qu’elle s’appelle depuis 1999 : la Duvel 666 qui titre à… 6,66 %, le chiffre de la Bête. Elle est récompensée par plusieurs médailles d’or en France ou en Royaume-Uni, enrichissant le panel de récompenses dont jouit l’entreprise familiale. Cette dernière produit aujourd’hui la Chouffe, la Vedett et la Liefmans.

Une bière démoniaque

Le succès de Duvel prend tellement d’ampleur qu’il contrarie de plus en plus les concurrents de la marque. Ceux-ci multiplient les stratagèmes pour attirer les fidèles de la triple blonde dans leurs filets. Certains jouent sur l’image du diable : Satan, Lucifer, Belzébuth… Les noms apparentés au diable prolifèrent et tentent de faire de l’ombre à Duvel, en vain. Elles arrivent toutefois à créer un nouveau type de bières : les bières démoniaques.

D’autres la jouent plus offensive, comme le géant Ab Inbev qui a lancé en 2020 une bière blonde forte. Son nom : Victoria. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? La référence à la “Victory Ale” d’Albert et Victor Moortgat est claire. Par ailleurs, le verre ressemble furieusement à la tulipe emblématique de Duvel et sur l’étiquette figure l’archange Saint-Michel, l’adversaire du Diable… Un coup marketing couronné de succès pour le géant brassicole qui a réussi à faire parler de lui.

Avec un chiffre d’affaires de 505 millions d’euros en 2021, Duvel-Moortgat compte aujourd’hui onze brasseries dans le monde : quatre en Belgique, trois aux États-Unis, une en République tchèque et une au Royaume-Uni. L’entreprise a vu ses ventes augmenter de 30 % depuis la crise sanitaire. La bière, elle, est commercialisée dans plus de 60 pays et va fêter ses 100 ans cette année. Sa levure est d’ailleurs toujours cultivée à partir de la même souche écossaise, initialement recueillie par Albert Moortgat.