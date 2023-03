Galeria Inno : les créanciers approuvent le plan de sauvetage de la maison-mère

Galeria est la plus grande chaîne de grands magasins d'Allemagne, mais elle est en mauvaise posture depuis un certain temps. Au début du mois, l'entreprise a annoncé son intention de fermer 47 de ses 129 grands magasins et de supprimer plus de 4.000 de ses 17.000 emplois. La filiale belge Inno n'est toutefois pas impliquée dans cette opération de restructuration.

En octobre, Galeria avait entamé une procédure de protection contre ses créanciers, pour la deuxième fois en trois ans. Un phénomène notamment dû à l'inflation élevée en Allemagne, à cause de laquelle les consommateurs y dépensent moins.

Lundi, les créanciers ont accepté le plan de sauvetage de la chaîne de grands magasins, renonçant à une grande partie de l'argent que la chaîne leur doit encore. Selon les médias, cette somme s'élèverait à plus d'un milliard d'euros. Mais si les créanciers avaient rejeté le plan, ils auraient risqué de ne rien récupérer de leur argent.

La semaine dernière, on avait également appris que le Belge Olivier van den Bossche reprendrait la direction de la Galeria Karstadt Kaufhof, à l'issue de la procédure d'insolvabilité en cours.