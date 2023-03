La banque en faillite SVB est rachetée par First Citizens

La banque américaine First Citizens va racheter "l'intégralité des dépôts et prêts" de Silicon Valley Bank (SVB), qui a fait faillite début mars, a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi l'autorité bancaire américaine FDIC. La transaction porte sur 72 milliards de dollars d'actifs, a annoncé la FDIC, précisant que "les 17 agences de SVB ouvriront en tant que First Citizens" ce lundi.