Un titre décerné pour un produit ou une marque est toujours le bienvenu. En soi, cela ne peut pas faire de tort. C’est un peu comme la mention d’une médaille sur une bouteille de vin : cela donne un a priori positif au consommateur, qui se laisse plus facilement tenté par l’achat.,D’où l’intérêt de décrocher de telles récompenses.

Début janvier, Aldi pouvait se targuer d’avoir neuf de ses produits de marque propre élus "Produit Distributeur de l’Année" sur base d’une enquête de l’institut Nielsen sur un panel de 10 000 consommateurs.

Preuve de qualité

"C'est une preuve de qualité et une reconnaissance importante puisque 90 % de notre assortiment fixe est constitué de marques propres", soulignait alors Aldi. C'était notamment une barre de chocolat 100 % durable, de la passata ou encore du saucisson en tranches.

Le même institut Nielsen a également distingué la marque Carrefour, "Élue marque de l'année". "De nombreuses marques de distributeurs de grandes enseignes belges ont participé à la compétition et, parmi elles, c'est la marque Carrefour qui a remporté le plébiscite des consommateurs", se félicite l'enseigne.

Les marques des distributeurs ont fortement progressé, toutes enseignes confondues, ces derniers temps car ces produits sont bien moins chers que les marques nationales. "Cette gamme représente 26 % du chiffre d'affaires en valeur et 46 % en volume", souligne Carrefour.

Jusqu’à 30 % moins cher

Dans son dernier folder, l'enseigne compare ainsi deux paniers : c'est 19,58 euros pour les produits Carrefour et 32,50 euros pour les produits de marque. C'est par exemple 1,58 euro le kilo pour des Penne Rigate Carrefour et 4,08 euros le kilo pour la marque Soubry, qui est toutefois friande de promotions. "Les produits sont en moyenne 30 % moins chers".

Les produits de marque des distributeurs sont produits par des tiers, à l’exception d’Intermarché qui est lui-même producteur.

Ils doivent respecter un cahier des charges et plaire avant tout au consommateur. "Nous proposons des produits qui allient qualité gustative et qualité nutritionnelle", remarque Carrefour. C'est de toute évidence l'avis des consommateurs interrogés par l'Institut Nielsen. Et il faut avouer que les Dipster n'ont rien à envier aux Pringles.