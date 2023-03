Relocalisations : une menace pour l’emploi et les prix?

Depuis, le discours de relocalisation a pris en vigueur et les “nationalisations” ou “relocalisations” de certaines productions ne sont plus impensables.

Le producteur allemand de logiciels de gestion SAP – entre autres – en profite pour sortir un rapport sur les besoins des entreprises avec cette nouvelle “donne”.

“La moitié des entreprises pensent ainsi que les problèmes qui touchent actuellement la chaîne logistique persisteront jusqu’à la fin 2023. Seule 1 entreprise sur 10 s’attend à une solution pour la fin de l’été. Pour plus de 6 répondants belges sur 10, deux facteurs clés pèseront sur la résolution des problèmes : la crise énergétique et la situation en Ukraine”, précise, sans réelle, surprise le rapport.

“Voilà qui n’augure rien de bon pour les consommateurs et les travailleurs. En effet, les entreprises belges expliquent qu’elles devront compenser l’inflation qui a gagné la chaîne logistique, en gelant le recrutement et les salaires (56 %), en augmentant les prix (40 %) ou en supprimant des emplois (32 %)”, ajoute-t-il. “Les incertitudes et les défis auxquels font face tant d’entreprises belges ont des conséquences sur les consommateurs. Ceux-ci sont confrontés à l’envolée des prix de produits essentiels comme l’alimentation, l’énergie et les carburants” explique encore Frank Soudan, Head of Digital Supply Chain chez SAP Belgique&Luxembourg.

Un passage difficile obligé pour arriver à une situation meilleure ?

Mais rappelons qu’il s’agit ici de déclarations issues d’un sondage auprès d’entreprises. Forcément, la situation les force à être réalistes, voire pessimistes, et à annoncer des freins temporaires dans le domaine du recrutement ou de la politique salariale.

Et si la relocalisation implique forcément un prix pour les entreprises qui s’y confrontent, donc une inflation supplémentaire et une pression sur les marges encore plus grande, et une pression sur l’embauche, celle-ci semble incontournable pour sécuriser les différentes productions industrielles. Et donc une situation plus viable à long terme.

C’est d’ailleurs pour cela qu’Eric Dor, économiste, déclarait récemment à La Libre que l’indexation automatique des salaires était l’un des obstacles à cette relocalisation. “Le problème c’est qu’on veut faire croire qu’un même costume convient à tous”, glissait-il, expliquant que pour certains niveaux de revenus ou certains secteurs, une application au cas par cas aurait été probablement meilleure, même si cette indexation a représenté un tampon de sécurité pour bon nombre de ménages à faibles revenus, et par conséquent pour la consommation dans son ensemble.

Sur ce même dossier, le secrétaire d’État à la relance Thomas Dermine (PS) affirmait que les États ou autorités publiques devaient davantage montrer l’exemple en prenant en compte cet aspect “production locale” dans les appels d’offres pour les marchés publics et ainsi soutenir la demande et la production locale, sans recourir à des incitants fiscaux potentiellement onéreux pour les contribuables.

Dans son rapport, SAP rappelle tout de même la volonté des entreprises à obtenir un assouplissement des politiques industrielles et commerciales afin de soutenir cette relocalisation. Le contraire aurait été étonnant.