Du monologue à la discussion: la direction de Delhaize se montrera-t-elle moins inflexible?

La direction de Delhaize Belgique s’est donc tenue à cette ligne de conduite, mardi matin, lors de la troisième et dernière réunion prévue avec les syndicats, qui continuent pour leur part à rejeter ce projet que le personnel redoute pour ses conséquences sur l’emploi. Un supermarché sur deux était d’ailleurs encore fermé au 19e jour de la crise.

”Nous avons posé des questions et la direction nous a apporté des réponses, mais pas sur la question fondamentale de savoir s’il y a de la place pour la négociation et sur quoi nous pouvons négocier”, a résumé le secrétaire du syndicat libéral Wilson Wellens. “Ils disent qu’il n’y a pas de place pour la négociation et n’en voient pas la nécessité.”

Bonne volonté ?

Delhaize a toutefois voulu afficher sa bonne volonté en demandant l’intervention d’un médiateur social pour sortir de l’impasse actuelle, tout en regrettant l’obstination des syndicats dans ce dossier.

Voilà une semaine, l’enseigne avait été épinglée par le ministre fédéral du Travail, Pierre-Yves Dermagne (PS), estimant alors que Delhaize “semble avoir oublié la tradition de la concertation sociale”.

Le Lion sort un lapin de son chapeau. “Afin de donner, malgré cela, toutes ses chances à la concertation, la direction de Delhaize a demandé au Vice-Premier Ministre Pierre-Yves Dermagne de nommer un médiateur social. Delhaize veut ainsi souligner, encore une fois, sa volonté d’investir dans le dialogue social et continuera à le faire”, a souligné la direction dans un communiqué. Et pour que tout le monde montre bien sa bonne volonté, la direction invite ses troupes à ne plus empêcher les clients de se rendre dans tous les supermarchés.

Pierre-Yves Dermagne a logiquement accédé à cette demande d’intercession, expliquant “avoir demandé au conciliateur social de prendre en charge le dossier et de réunir les parties pour une concertation. J’appelle les deux bancs à un dialogue ouvert et constructif”.

La tâche du médiateur s’annonce rude, la direction s’étant jusqu’à présent contentée de se réfugier dans un monologue plutôt que d’opter pour le dialogue. Dialoguer, c’est aussi entrer dans la logique des syndicats, qui veulent pour leur part négocier, notamment de solides garanties pour l’emploi du personnel si le changement de modèle a bien lieu.

”Tous les employés concernés conserveront leur emploi et pourront poursuivre leur carrière dans les futurs magasins autonomes, en conservant leur salaire et leurs conditions de travail actuels sans limitation dans le temps”, a du reste réaffirmé Delhaize dans ce même communiqué, faisant référence à un courrier adressé à tous les membres du personnel en début de semaine dernière. Il n’a pas vraiment convaincu puisqu’une centaine de magasins intégrés sur 128 étaient restés portes closes samedi.

Reste donc à voir si cette demande de médiateur est le début du commencement de l’évolution de la position rigide de la direction ou s’il s’agit d’une opération de relations publiques. “La direction devra commencer à négocier” a résumé Myriam Delmée, présidente du Setca. A voir.