Marc Coucke veut devenir le roi du padel dans le Benelux : "On cherche à racheter ou construire des clubs en Wallonie"

”Leader incontesté en Belgique”

Le milliardaire Marc Coucke est aussi tombé sous le charme du padel. “C’est un sport très accessible : quand on joue trois fois, on a l’impression qu’on peut déjà bien jouer, s’enthousiasme l’homme d’affaires. Je suis certain que l’attrait de ce sport en Belgique est plus qu’une simple mode. Le meilleur exemple est celui de l’Espagne où le padel est pratiqué depuis longtemps et est toujours aussi populaire”. C’est bien connu : quand Marc Coucke aime quelque chose, il y investit son argent. “Il y a deux ans, tout le monde voulait avoir son terrain de padel au coin de la rue, explique le quinquagénaire. On s’est dit qu’on devait mettre un peu de professionnalisme dans tout cela. Dans ce secteur, il n’y avait pas de la place pour dix en Belgique. C’est pourquoi nous avons fusionné avec l’entreprise de Tom De Sutter, l’un des pionniers du padel dans notre pays”.

Tom De Sutter ? Les fans du FC Bruges et du Sporting d’Anderlecht se souviennent de ce grand avant-centre très affûté devant le goal adverse. Le Gantois était encore professionnel de football lorsqu’il a lancé son club de padel, Arenal, en 2015 dans sa ville natale. À l’époque, les gens l’avaient regardé avec de grands yeux. “Nous étions le deuxième club seulement en Flandre et le troisième en Belgique, se souvient l’ancien Diable rouge. Avec Marc Coucke, nous avons désormais près de 65 terrains, répartis dans neuf clubs. Nous sommes le leader incontesté du marché en Belgique et nous ambitionnons de le devenir dans le Benelux”.

Bientôt des clubs à Bruxelles et en Wallonie

Et le duo ne le cache pas. Il “chasse” (sic) aussi dans le Sud du pays. “Nous recherchons des clubs en Wallonie. Pour l’instant, nous ne sommes présents qu’à Durbuy, insiste Tom De Sutter. On recherche à racheter ou construire des nouveaux clubs dans les grandes villes wallonnes, comme Liège, Tournai ou Mons. On a aussi des clubs en ligne de mire à Bruxelles, mais je ne peux pas en dire davantage. Notre but est que chaque Belge ait un terrain de padel à minimum vingt minutes de chez lui”. Davantage que de “simples” terrains, les deux hommes d’affaires gantois recherchent à investir dans des clubs.

“Peu importe le nombre de terrains que nous aurons, ce qui compte, c’est d’avoir de belles localisations, poursuit Marc Coucke. Nous visons des clubs de taille moyenne, avec des terrains intérieurs et extérieurs, des cafétérias bien gérées, parfois avec du fitness et d’autres activités de loisirs en plus. C’est ce que veut le joueur de padel aujourd’hui. Il y a deux ans, les gens découvraient ce sport et y jouaient de temps en temps. Maintenant, c’est devenu une activité beaucoup plus sociale”. Le groupe a désormais passé les 5 millions d’euros de chiffres d’affaires. “Ce n’est pas si mal pour un début”, poursuit l’ancien propriétaire d’Omega-Pharma. “En tant que leader belge, on veut grandir plus vite que le marché”.

Un développement aux États-Unis ?

Les deux hommes se sont unis au spécialiste du gazon artificiel Beaulieu International Group pour développer leurs terrains de padel dans le Benelux. Pol Deturck, le PDG de Beaulieu, a déjà les yeux tournés de l’autre côté de l’Atlantique. “Le padel est très peu connu aux États-Unis et nous avons l’ambition de rendre ce sport populaire dans ce pays”, dévoile ce dernier. Mais pour Marc Coucke, chaque chose en son temps. “La situation économique actuelle nous oblige à être plus alerte que jamais, explique le propriétaire du Sporting d’Anderlecht. On a connu quelques années faciles, maintenant c’est plus intense : il faut analyser les projets en profondeur avant d’y investir. Ce n’est plus une période où l’on achètera une nouvelle société chaque mois”.

Un peu de repos donc pour le milliardaire qui a désormais investi dans… 43 sociétés depuis la vente record d’Omega Pharma ? Pas vraiment. “Il est désormais temps de se consacrer à ces entreprises afin que chacun puisse sortir le mieux possible de cette période instable économiquement. Ces incertitudes économiques font partie de la vie. Je ne pense pas que la Belgique souffre plus que d’autres pays”, conclut l’homme d’affaires.