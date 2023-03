Historique : BNP Paribas assignée en justice pour sa contribution "au changement climatique"

Les Amis de la Terre France, Notre Affaire à Tous et Oxfam France demandent à BNP Paribas de mettre fin à ses soutiens financiers aux nouveaux projets d'énergies fossiles et d'adopter un plan de sortie du pétrole et du gaz.