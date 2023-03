DPG Media affiche ce qu'elle qualifie de "bon résultat" pour 2022

Le bénéfice opérationnel (Ebitda) s'élevait à 365 millions d'euros, en baisse de 8% et la dette financière nette s'élève désormais à 314 millions d'euros (0,86 fois l'Ebitda).

"Une année à deux visages", commente Erik Roddenhof, le CEO de DPG Media, pour, caractériser l'année écoulée. "Alors que le secteur du publishing (médias d'information et magazines) a souffert d'une forte augmentation des coûts pour des ventes stables, la radio et la télévision ont enregistré de très bons résultats. Cependant, nous avons ressenti la pression de l'inflation et le contexte économique incertain dans l'ensemble de l'entreprise. Nous avons heureusement été en mesure d'absorber certaines de ces pressions et d'en limiter l'impact sur notre résultat net."

L'inflation, la flambée des prix du papier et l'augmentation des coûts de distribution ont donc pesé sur les résultats de l'activité de publishing. Les ventes se sont en revanche stabilisées au niveau de l'année d'excellence 2021. Le nombre total d'abonnements aux marques d'édition de DPG Media a augmenté de 2% pour atteindre 3 millions d'abonnés. Le tirage payant des médias d'information est resté stable, malgré une nouvelle baisse des ventes en kiosque et du nombre d'abonnés à la presse écrite. Le nombre d'abonnements numériques (+14%) a continué à augmenter régulièrement.

En 2022, DPG Media et Rossel (Le Soir, Sudinfo, SoirMag) avaient acquis RTL Belgium. "Tant à la télévision qu'à la radio, de belles perspectives de synergie se dessinent entre le Nord et le Sud, qui profiteront aux annonceurs", pointe l'entreprise.

Avec l'opérateur télécom Telenet, elle continuera également à investir dans le développement de la plateforme vidéo Streamz, "qui s'est taillée une place de choix parmi les acteurs mondiaux tels que Netflix et Disney grâce à un large éventail de productions locales et de films et séries étrangers de grande qualité".

Les effets de l'inflation élevée, de l'augmentation des coûts salariaux et des prix du papier se feront sentir tout au long de 2023, ce qui pèsera encore sur le résultat, prévoit DPG Media, pour qui "la grande inconnue est de savoir comment le marché publicitaire va évoluer dans ce contexte économique difficile".