Face à la flambée des matières premières, Spadel a procédé à des hausses de prix limitées : "Nous savions que cela pèserait sur notre rentabilité"

Hausses des prix de 7 à 8 %

Bref, après deux années de Covid où les confinements avaient laissé des traces, Spadel a, à nouveau, été confronté à des vents contraires en 2022 comme toutes les entreprises de son secteur. “Nous avions deux solutions. Soit répercuter toutes ces hausses de coûts entièrement chez nos clients, soit, et c’est l’option que nous avons prise, procéder à des hausses de prix limitées (NdlR : de 7 à 8 % sur l’année en deux temps) afin de ne pas porter atteinte à l’attractivité de nos produits et de nos marques. Nous étions conscients que ce choix allait peser sur notre rentabilité mais nous avons amorti le choc en accélérant certains plans d’économies sans freiner nos investissements qui ont atteint entre 15 et 20 millions. Après deux années de Covid, Spadel a une nouvelle fois montré sa capacité de résilience.”

Dans ce contexte, Marc du Bois se dit “fier” des résultats obtenus et du travail de ses équipes. “Je dois louer ici l’excellente flexibilité du personnel de Spadel et la qualité du climat social au sein de l’entreprise.”

Côté chiffres, Spadel, leader sur le marché des eaux minérales et qui emploie un peu plus de 1 300 personnes, a affiché l’an dernier un chiffre d’affaires en croissance de 13,7 % à 320,8 millions d’euros. Le résultat opérationnel récurrent (REBIT) est, lui, en recul de 24,3 % à 23,4 millions d’euros. “Ce recul de 25 % traduit assez bien les différentes initiatives que nous avons prises dans ce contexte difficile et nous le voyons de manière positive”, ajoute-t-il encore.

Gains de parts de marché

Il faut dire que la dynamique commerciale a été au rendez-vous au sein du groupe familial. “Nous avons vendu l’an dernier 971 millions de litres de nos produits, ce qui représente une croissance annuelle de 10%. Tous nos marchés géographiques (Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, France et Bulgarie) et toutes nos marques ont contribué à la croissance de nos activités. Nos marques ont gagné des parts de marché sur nos différents marchés”, a encore souligné Marc du Bois.

Au terme de cette année 2022 mouvementée, Spadel se montre prudemment optimiste pour 2023. “Notre objectif est de renouer rapidement avec les niveaux de rentabilité qui étaient les nôtres avant la crise du Covid”, précise le CEO de Spadel.

Y aura-t-il encore cette année de nouvelles hausses de prix ? “Chat échaudé craint l’eau froide”, répond Marc du Bois qui ne veut pas se prononcer, à ce stade, sur cette question. “Il y a peu, nous pensions que 2023 redeviendrait une année normale mais elle restera une année compliquée… Regardez l’impact de l’indexation automatique des salaires. Mais nous apprenons de ces années difficiles. Nous allons voir comment le consommateur va évoluer dans ses choix de consommation suite aux pressions qu’il subit sur son pouvoir d’achat. Pour le moment, en ce début d’année, nos marques locales sont toujours plébiscitées. Nous avons fait le choix de nous présenter comme un acteur multi-local, avec des marques distribuées dans une zone de 600 kilomètres par rapport à nos sources”, précise-t-il encore.

B Corp, une première

Si Spadel donne toujours la priorité à une croissance “organique”, il n’exclut pas, le cas échéant, de grandir par acquisitions. “Il n’y a rien de concret pour le moment mais nous avons un endettement nul et une trésorerie positive. Nous regardons ce qui se passe au niveau européen mais une éventuelle acquisition devrait répondre à certains de nos critères de rentabilité, de qualité des marques et de développement durable.” La durabilité est, en effet, un autre credo de Spadel. Certifiée il y a un an B Corp et devenant une entreprise à impact positif – une première pour un groupe minéralier familial en Europe –, Spadel entend poursuivre à l’avenir sur cette voie d’une croissance maîtrisée, innovante et s’inscrivant dans une démarche circulaire.

Un dividende en recul

Si Spadel est avant tout un groupe familial – la famille détient un peu plus de 93 % du capital –, il présente également la particularité d’être encore coté en Bourse, précisément à la Bourse de Bruxelles. En 2015, la famille du Bois avait lancé une offre publique d’achat (OPA) sur le solde du capital qu’elle ne détenait pas en vue de retirer Spadel de la cote. Mais des actionnaires récalcitrants avaient alors mandaté le cabinet Deminor, refusant le prix proposé de 95 euros par action, le jugeant à l’époque trop chiche par rapport aux perspectives de l’entreprise. L’opération s’était dès lors soldée par un relatif échec. La famille actionnaire pourrait-elle revenir à la charge ? “Il n’y a aucune initiative en ce sens”, répond Marc du Bois.Le conseil d’administration proposera à l’AG des actionnaires la distribution d’un dividende brut de 1,50 euro par action. Un dividende en recul de 25 % par rapport à l’année dernière.