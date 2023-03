La chaîne le décrit comme le "pain le plus écologique qui soit". Il sera immédiatement en vente dans les 54 boulangeries et restaurants Le Pain Quotidien en Belgique, aux Pays-Bas, en France et au Royaume-Uni.

Le pain se compose d'un mélange de graines de cannabis pelées et non pelées, de farine fabriquée à partir de graines de cannabis moulues, de levain et de farine propres à la chaîne. Selon le Pain Quotidien, les graines de chanvre provenant de la plante "Cannabis Sativa L." sont saines et écologiques.

"Le cannabis a une mauvaise réputation à cause de la marijuana, mais ce pain n'a rien à voir avec cela. Nos clients peuvent être rassurés et nous communiquons clairement à ce sujet", a déclaré Annick Van Overstraeten, PDG de la chaîne, dans un communiqué de presse. Selon la chaîne, la fabrication et la vente de ce pain en Belgique constituaient un défi sur le plan juridique.

La chaîne souligne toujours la "très faible teneur en THC" des graines. Jusqu'à la fin de l'année dernière, la chaîne a dû obtenir une "dérogation" officielle de la Santé publique pour chaque production de graines de cannabis, sur la base d'un test de laboratoire. Cette dérogation n'est plus exigée par la législation européenne depuis janvier, mais Le Pain Quotidien continue de le faire et d'identifier les lots.

Le pain a été développé par le fondateur Alain Coumont, en collaboration avec la ferme Canbe du Brabant wallon.