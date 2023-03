Movify fête ses 10 ans avec une première acquisition à l’étranger

Après une décennie de développement à un rythme soutenu, Movify s’est construit une position de choix sur le marché belge. On trouve, dans son portefeuille de clients, de très belles références (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, KBC, Axa, Proximus, Voo, Telenet, Sodexo, RTBF, VRT, …). “En fait, 95 % des Belges utilisent au moins une des applications sur lesquelles nous avons travaillé”.

100 personnes, 10 millions de chiffre d’affaires

”Nous désirions renforcer notre positionnement en devenant un acteur européen de premier plan”, expose Louis Cornet. Reborn, basée à Luxembourg, est apparue comme le partenaire idéal pour “accélérer le tempo” et “ouvrir le chapitre de l’internationalisation” de Movify. “Les deux entreprises partagent une vision commune et ont trouvé une complémentarité importante qui leur permettra de renforcer le développement de leur expertise dans leur niche”, souligne le CEO qui, voici deux ans, a commencé à ouvrir le capital de la société à ses collaborateurs.

Reborn, fondée en 2013 comme Movify, est une entreprise de 30 experts spécialisés en UX/UI design et développement d’applications web et mobiles. Elle travaille pour des clients luxembourgeois tels que la Banque de Luxembourg (finance) ou Post Luxembourg (télécoms&services postaux). Ensemble, les deux sociétés constituent désormais une équipe de 100 personnes, avec un chiffre d’affaires consolidé de 10 millions d’euros. Les quatre membres de l’équipe de management de Reborn continueront à gérer l’entité luxembourgeoise.

guillement "On espère qu'il y aura d'autres acquisitions dans le futur."

Pour Movify, le Luxembourg est un point de départ. “On espère qu’il y aura d’autres acquisitions dans le futur”, sourit Louis Cornet. Sur la carte des cibles de Movify, on trouve, en priorité, la France, la Suisse, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. “Tout dépendra des opportunités et de l’entente avec les équipes de management. Notre croissance sera un mixte entre de l’organique et des acquisitions”.