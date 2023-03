René Branders succède à Bart De Smet à la présidence de la FEB

"La Belgique est un pays agile qui doit oser se réinventer. Je suis souvent peiné d'entendre les gens dire qu'ils ont peur car les choses vont mal", explique René Branders. "Mais notre devoir est de nous serrer les coudes face aux défis qui s'imposent et de faire de cette période de transitions un levier pour renforcer notre industrie et le marché de l'emploi." Son objectif est clair: faire en sorte que la Belgique retrouve la tête du peloton européen en termes, notamment, de compétitivité.

Le nouveau président de la FEB, qui perçoit son mandat comme un "engagement citoyen", dit être conscient des multiples défis qui se posent à la Belgique sur le plan économique, social, géopolitique et écologique. Son nouveau mandat le voit également devenir, de facto, président du Groupe des 10, groupe de concertation national rassemblant syndicats et patronat. Une nouvelle fonction qu'il envisage avec sérénité malgré le climat socio-économique orageux. "Je souhaite impulser une dynamique de vision pour construire un avenir commun pour toutes et tous", souligne René Branders. "Les acteurs autour de la table sont raisonnés et raisonnables. C'est l'occasion d'affirmer que les personnes proches du terrain qui composent le groupe savent construire ensemble une vision sereine."

Pieter Timmermans, CEO de la FEB, a salué le choix de René Branders, insistant sur son "parcours national et international" ainsi que "son expérience du monde de la technologie et de l'innovation".