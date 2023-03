Remplacer les couverts en plastique et en bois par des couverts comestibles, fun et gourmands. Tel est le pari original de la start-up à impact Ecopoon, pilotée par Maxime Vanderheyden et Cyril Ernst. "Nous nous sommes rencontrés à HEC Liège. Depuis le début, Cyril et moi avions la volonté de développer un projet porteur de sens. Après quelques projets qui n'ont pas abouti, nous avons pris conscience, lors d'un festival en 2017, du nombre de couverts en plastique à usage unique qui était consommé en l'espace de quelques jours. L'idée est donc venue de concevoir des couverts 100 % en matière végétale et que l'on pourrait manger sous la forme de biscuits", raconte Maxime Vanderheyden, administrateur délégué.

Un marché très prometteur

Ecopoon est née. "Comme ce marché n'était pas encore développé, nous n'avons pas eu d'autre choix que de nous lancer nous-mêmes dans la production", poursuit-il. La production, qui débute en 2021, est basée à Battice, en plein cœur du pays de Herve. La gamme de produits comestibles - composés de farine de blé à plus de 60 %, d'huile, d'eau, de sucre, de sel et de quelques autres composants alimentaires (pomme de terre, notamment) - se compose désormais de cuillères à dessert, de touillettes à café (avec du spéculoos), de cuillères apéritives et, dernières-nées de la gamme, des glacettes, petites cuillères à glace. Les clients visés ? "Le monde de l'Horeca au sens très large et tous les endroits où il y a une possibilité de consommer des couverts à usage unique", nous répond-on. Soit les glaciers, les traiteurs, les restaurants, le secteur aérien, mais aussi les festivals, les mariages, l'événementiel… Parmi les clients, on retrouve des entreprises comme Darcis, Lavazza, Galler ou les hôtels Van der Valk.

Après plusieurs années pour tester, valider et lancer le concept, cette année sera placée sous le signe de la croissance. La récente levée de fonds de 520 000 euros va permettre de muscler la production de la start-up. Indispensable dans un "marché de masse". "Rien que pour les glacettes, nous avons une capacité de production de deux millions d'unités par mois, ce qui est appréciable pour répondre à la demande grandissante du marché. D'autant que notre produit est compétitif au niveau du prix et on sait que cela reste le nerf de la guerre. L'objectif de cette année est de grandir, mais aussi de nous faire connaître car nous voyons bien que tous les acteurs cherchent des alternatives plus durables et ne sont pas toujours au courant du potentiel des couverts comestibles", ajoute encore notre interlocuteur.

Chiffre d’affaires triplé

Ecopoon emploie aujourd'hui une petite dizaine de personnes, dont cinq dans la production. Sur le plan financier, la croissance est au rendez-vous, même si le chiffre d'affaires reste à ce stade encore modeste. "Cette année, notre chiffre d'affaires devrait être triplé à environ 300 000 euros. À partir de la troisième année de production, nous devrions arriver rapidement entre 500 000 et 1 million d'euros", précise-t-il.

Ecopoon entend, en effet, encore grandir sur son marché domestique mais exporte aussi déjà ses produits dans les pays limitrophes, en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg. L'Allemagne est également en ligne de mire. Et Ecopoon voit déjà plus loin. "À moyen et long terme, notre objectif n'est pas de se développer au départ d'une énorme usine qui exporterait dans le monde entier. Notre vision, c'est de pouvoir mettre à disposition des opérateurs des outils et une expertise pour produire localement, par régions. Plusieurs modèles sont possibles, par exemple sous la forme d'une franchise ou d'un accord de licence", ajoute-t-il.

Maxime Vanderheyden le contaste : la Belgique a un train de retard par rapport aux Pays-Bas sur le plan de la transition environnementale. "Aux Pays-Bas, on sent qu'il y a une autre culture vis-à-vis des enjeux environnementaux. Et cela se traduit par une législation très stricte et une fiscalité qui pousse résolument vers des modèles de consommation plus durables. En Belgique, il y a une dynamique mais les choses prennent plus de temps : on retrouve parfois sur le marché certains produits qui sont censés être interdits depuis deux ans… Nous sommes là pour accompagner les changements de législation et, via nos produits, des solutions existent déjà."