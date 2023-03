Il y aura un distributeur automatique de billets dans chaque commune belge

Le premier est l’installation de 207 nouveaux distributeurs dans des lieux stratégiques pour améliorer les retraits d’argent liquide. ”En 2027, ce seront quelque 4 000 guichets automatiques qui seront répartis sur l’ensemble du territoire, plus harmonieusement qu’aujourd’hui”, souligne le communiqué publié par les trois ministres compétents (le PS Pierre-Yves Dermagne pour l’Économie, le CD&V Vincent Van Peteghem pour les Finances et l’Open VLD Alexia Bertrand pour les consommateurs). Cet engagement est tenu par tout le secteur bancaire et pas seulement par les quatre grandes banques du pays qui se sont regroupées au sein du projet Batopin. Mais “en pratique ce sera surtout Batopin”, précise-t-on du côté du cabinet Dermagne.

Le deuxième point conclu est de conserver, en zones urbaines, des distributeurs qui étaient voués à disparaître ou être remplacés. Les banques se sont engagées à maintenir ou à créer un total de 80 distributeurs automatiques de billets dans des endroits stratégiques. Cela devrait permettre de résoudre le problème des files d’attente en particulier dans la Région bruxelloise.

24 retraits gratuits

Trois : les consommateurs pourront effectuer 24 retraits gratuits par an aux distributeurs automatiques de billets, quelle que soit la localisation du distributeur. Les opérations gratuites ne peuvent donc plus être limitées aux distributeurs automatiques de billets de sa propre institution bancaire. Le ministre de l’Économie y voit un progrès par rapport au Gentlement Agreement conclu en 2004.

Quatre : au moins un distributeur de Batopin sur deux aura la fonction de dépôt.

”Je salue un accord qui vient arrêter l’hémorragie. Je suis fier d’avoir pu amener les banques à en prendre conscience, de sorte que le secteur est désormais tenu d’endosser la responsabilité sociétale qui est la sienne, ce même secteur semblait l’avoir perdu de vue jusqu’il y a peu”, commente Pierre-Yves Dermagne.

“Je me réjouis aussi que nous donnions aux commerçants, aux PME et aux indépendants la possibilité de déposer de l’argent en toute sécurité dans un distributeur proche de chez eux”, a commenté, de son côté, la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs Alexia Bertrand (Open VLD).

D’ici fin 2025

Dans son communiqué, Febelfin précise que le secteur bancaire s’engage à garantir que chaque commune dispose d’au moins un distributeur automatique et à installer des distributeurs accessibles au public 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans des lieux d’activités économiques. “Il va de soi que la mise en œuvre de cet accord prendra du temps, car elle implique de nombreuses phases au niveau opérationnel (par ex. l’obtention d’un permis de construire). L’accord sera déployé d’ici à la fin de l’année 2025”, souligne encore Febelfin.