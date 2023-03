Il s'agit de la "taxe fédérale" sur le gaz et l'électricité et de la manière dont elle a été perçue entre 2004 et 2014.

Plusieurs fournisseurs d'énergie ont saisi la justice pour contester ce prélèvement, notamment dans un cas très spécifique : la production d'électricité à partir de gaz naturel via des centrales à gaz. Il s'agissait de taxer d'abord le gaz naturel en tant que matière première de l'électricité, puis l'électricité elle-même.

Trois fournisseurs ont fait valoir que la réglementation européenne interdit de taxer l'énergie utilisée pour produire d'autres énergies. Ils se sont référés à une directive européenne datant de 2003, mais que l'État belge n'a transposée en droit que dix ans plus tard. Pendant ces dix années, la taxe illégale est donc restée en vigueur.

Luminus a obtenu gain de cause auprès du tribunal en 2017, mais l'État belge a fait appel. Cette semaine, Luminus a de nouveau obtenu gain de cause en appel.

Les autres fournisseurs qui ont saisi la justice sont E.on et Engie. Le premier n'existe plus en Belgique entre-temps, le second est toujours en attente d'un jugement en appel. En première instance, le tribunal a donné tort à Engie. Engie réclame le remboursement d'environ 100 millions d'euros de taxes.