Colruyt aime beaucoup proposer des coffrets de bières thématiques : cela a été, au fil du temps, des brunes fortes, des bio, des pils bien moins connues que la Jupiler et la Maes ou encore des brett, qui ont été brassées avec des levures sauvages Brettanomyces avant leur refermentation en bouteille.

Cette fois, l’enseigne prend la roue de deux courses cyclistes emblématiques, le Tour des Flandres, qui aura lieu ce dimanche, et Liège-Bastogne-Liège, trois semaines plus tard. Les deux classiques les plus prestigieuses avec Paris-Roubaix.

Soleil et pluie

Colruyt a donc eu la bonne idée de s’inspirer du parcours de ces deux classiques pour proposer un coffret "La course", illustré par un cycliste vêtu de jaune dans un environnement ensoleillé, d’un côté, et sous la pluie de l’autre. Et petit clin d’œil, sans doute, au plus grand champion de l’histoire lors de sa première victoire au Tour de France, le vélo porte le numéro 51.

Ce sont six blondes légères que vous pourrez déguster en suivant les deux classiques.

Ce sont donc six blondes légères que vous pourrez déguster en suivant les deux classiques. Ce dimanche, les Super 8 Flandrien, la Kwaremont et l’Ename Blonde seront à l’honneur. Les amateurs de la petite reine auront vite remarqué que la brasserie Haacht n’est pas vraiment sur le parcours de la classique flandrienne.

La Super 8 s’est notamment positionnée dans son marketing avec des maillots cyclistes. La Kwaremont est brassée par De Brabandere (Petrus, Bavik…). L’Ename Blonde est, quant à elle, brassée à Audenarde, la ville d’arrivée. Elle est surtout proposée par Roman, la plus ancienne brasserie familiale de Belgique dont les racines remontent à 1545. Pour la "Doyenne", cette fois, la Curtius Smash, qui a investi le quartier Saint-Léonard à Liège, est mise à l’honneur.

De Gouvy à Baillonville

Les coureurs passeront près de la brasserie Lupulus, à Gouvy. C’est la Lupulus Hopera qui a été sélectionnée.

Plus éloignée du parcours, la Brasserie Minne, située à Baillonville, a intégré le peloton avec sa Super Sanglier.

Le coffret (9,99 euros) est l’occasion de découvrir six bières qui se trouvent, par ailleurs, dans l’assortiment de Colruyt, ce qui explique l’absence de la Redoutable, dont le nom est une référence à la côte de la Redoute et qui n’est pas commercialisée par l’enseigne.