Depuis fin 2022, Peter Baeten est directeur général du SCK CEN, le centre d’étude nucléaire de Mol. Cette nomination est arrivée après un long parcours au sein du réputé centre de recherche.

Ingénieur civil, diplômé de la VUB, Peter Baeten a fait un Erasmus en France lors de sa quatrième année. C’est là qu’il a été formé au génie nucléaire. De retour en Belgique, il réalise sa thèse de master sur le réacteur nucléaire de recherche Venus, déjà en collaboration avec le SCK CEN. En 1999, il est engagé par le SCK CEN pour réaliser sa thèse de doctorat, dans le domaine des déchets nucléaires. Il prend plus tard la direction des réacteurs de recherche : Venus et le BR1. Nouvelle progression en 2007, avec le poste de directeur adjoint de l’Institut des systèmes nucléaires avancés, dont le focus principal est MYRRHA, le projet de réacteur de recherche dédié à l’élimination de déchets nucléaires. Puis, de 2010 à 2018, il occupe le poste de numéro 1 de cet institut.

Nommé directeur général adjoint du SCK CEN en 2018, il en prend la tête fin 2022. Peter Baeten a pris cette fonction alors que l’énergie nucléaire suscite un regain d’intérêt. Chez nous, le gouvernement a décidé d’octroyer un premier budget de 100 millions d’euros au SCK CEN, en vue de faire de la recherche pour développer un petit réacteur nucléaire modulaire, appelé SMR (small modular reactor), en anglais.

Selon lui, les SMR de nouvelle génération auront une place à jouer dans le mix énergétique 2050. “Ils seront capables de produire de l’électricité, de l’hydrogène et de la chaleur en brûlant des déchets nucléaires”, explique-t-il. Mais ils ne seront pas sur le marché avant 2040-2045, estime-t-il.

Le secteur nucléaire s’est souvent plaint du manque d’étudiants dans la filière. C’est toujours le cas ?

C’est un vrai point d’attention. Pendant des années, il n’y a pas eu assez de cours relatifs au nucléaire à l’université. Il faut donc relancer cet enseignement : la physique, l’ingénierie des réacteurs nucléaires… Mais ce n’est pas tout. La ‘pharma’est peut-être plus sexy que le nucléaire en ce moment. Et si les étudiants ne trouvent pas le nucléaire très sexy, ils ne vont pas suivre les cours, même s’il y en a plus.

Comment faut-il relancer l’intérêt des étudiants pour le nucléaire ?

La SCK CEN Academy fait déjà beaucoup d’efforts, en étroite collaboration avec six universités. Nous proposons des stages, ainsi que le programme BNEN. Il s’agit d’un master après master en technologie nucléaire. En plus, on essaie d’inspirer les plus jeunes en participants aux événements comme Nerdland Festival ou Wetenschapsbattle. Mais la meilleure façon de relancer l’intérêt pour le nucléaire est d’avoir des projets attrayants. Le fait d’avoir un projet de SMR en Belgique peut changer l’atmosphère. Tout comme la prolongation de Doel 4 et Tihange 3.

La loi de 2003, qui interdit la construction de nouvelles centrales sur notre territoire, est-elle un frein au développement de la filière ?

Je ne vais pas me prononcer sur la loi de 2003. Le gouvernement a fait le choix de soutenir les SMR, ce qui est un point très important pour attirer les étudiants. Pour le reste, on verra ce que le gouvernement va décider concernant la loi de 2003.

Prolonger 2 GW de nucléaire est-ce suffisant, selon vous ?

Si on avait arrêté les sept réacteurs et qu’il fallait attendre les SMR, on risquerait de perdre l’expertise nucléaire en Belgique. Mais la prolongation de deux réacteurs permet de maintenir cette expertise. Perdre une expertise c’est facile, la reconstruire c’est beaucoup plus difficile. C’est d’ailleurs un défi qu’on constate aux Pays-Bas. Ils veulent relancer le nucléaire, mais ils doivent faire un grand effort pour y arriver.

N’est-ce pas la même chose en France ?

En France, ils ont toujours maintenu leur expertise. Mais leur vision est très ambitieuse, ils ont beaucoup de projets en même temps : construire six EPR, des SMR, prolonger les centrales existantes… Bien sûr qu’il y a des doutes sur la capacité de la France à assumer tous ces projets. Elle ne peut pas tout faire.

Les pro-nucléaires disent que la sévérité de l’AFCN, le régulateur belge, rend compliquées les prolongations nucléaires en Belgique. Vous avez participé aux groupes permanents d’experts de l’ASN, l’autorité de sûreté en France. Est-il vrai que le régulateur belge est plus sévère ?

Je ne vais pas me prononcer. Mais, en principe, le régulateur français est comparable au régulateur belge. Quant à la transposition des normes internationale de sûreté, c’est toujours une affaire nationale. Mais je ne vais pas me prononcer là-dessus, je n’ai pas étudié cela.

"Nous n’avons pas vocation à devenir un fabricant de réacteurs"

Arès une analyse fouillée des options sur la table, le SCK CEN a décidé de développer un SMR à neutrons rapides, refroidi au plomb. Muni d’une craie et d’un tableau noir, Peter Baeten a pris le temps de nous expliquer ce choix.

Selon lui, il y a deux grandes familles de SMR : ceux “à eau”, comme à Tihange et à Doel, et ceux déployant des technologies plus innovantes, qui utilisent des caloporteurs (fluide qui permet le transport de chaleur entre plusieurs sources de température, NdlR) tels que le sodium, le plomb, le plomb-bismuth, le gaz, ou encore les sels fondus.

Les SMR “à eau”, moins innovants, ont le grand désavantage de produire des déchets nucléaires de longue durée et de haute activité. Mais, selon Peter Baeten, ils ont quand même l’avantage, par rapport aux réacteurs actuels, de pouvoir être refroidis sans alimentation électrique, en cas de problème. C’est ce qu’on appelle la sécurité passive d’un réacteur. Les promoteurs de ces SMR espèrent aussi que leur production en série permettra de réduire les coûts.

Selon le patron du SCK CEN, ce type de SMR, moins innovant, devrait être déployé aux alentours de 2030-2035.

La Vivaldi mise sur les SMR innovants

Néanmoins, à la demande du gouvernement, le SCK CEN va développer un SMR beaucoup plus innovant. “Cette catégorie arrivera vers 2040-2045 sur le marché, explique Peter Baeten. Au-delà de la sûreté passive, le grand avantage de ces réacteurs est qu’ils fonctionnent en brûlant des déchets nucléaires. Pour produire la même quantité d’électricité, il faut donc 50 fois moins d’uranium naturel qu’avec les réacteurs actuels ou des SMR de première génération. En outre, l’espace nécessaire dans le stockage géologique pour les déchets hautement radioactifs sera nettement réduit.”

Selon Peter Baeten, si les réserves mondiales d’uranium permettent d’alimenter le parc nucléaire actuel pendant 100 ans, on pourrait monter à 5 000 ans avec des SMR innovants.

Pour plusieurs raisons, le SCK CEN a opté pour le plomb comme caloporteur de son futur SMR. Toutes les autres options ont été éliminées une après l’autre. L’inconvénient du sodium est qu’il réagit fortement au contact de l’air. Le plomb-bismuth, quant à lui, a besoin de bismuth, dont les réserves sont limitées. “Et il n’y a pas de base technologique suffisante pour développer un SMR aux sels fondus en Europe”, explique Peter Baeten. Quant au refroidissement au gaz, il implique une pression élevée, “ce qui veut dire qu’il n’y aurait plus de refroidissement du réacteur en cas de rupture des tuyaux”. Bref, par élimination, l’heureux élu est le plomb.

Traditionnellement, le développement d’un nouveau concept de réacteur se fait en quatre étapes : réacteur de zéro puissance, puis démonstrateur (quelques dizaines de MW thermique), puis prototype (quelques centaines de MW électrique), puis réacteur opérationnel.

Le SMR, un projet à plusieurs milliards

Avec les SMR, dont la puissance est de maximum 300 MW électrique, il n’y aurait que trois phases. “Une grande partie de la phase 1 est déjà réalisée car nous pourrons nous appuyer sur le projet Myrrha, qui fonctionne au plomb-bismuth, ajoute Peter Baeten. Le subside fédéral de 100 millions d’euros, consacré au développement des SMR, nous permettra de terminer la phase 1 et de progresser dans le développement de la phase 2, soit un réacteur de démonstration de plusieurs dizaines de MW.”

La phase 2 devrait coûter entre 1 et 2 milliards d’euros, estime Peter Baeten. Comment financer le reste ? “Nous voulons développer un consortium international permettant d’amener de l’argent public et privé dans notre projet, explique Peter Baeten. Les 100 millions d’euros du fédéral ont permis d’enclencher la recherche de partenaires.”

Quels types d’acteurs sont recherchés ? “Nous regardons d’abord au niveau national, mais aussi vers l’étranger, précise Peter Baeten. Des fabricants de réacteurs, des spécialistes de l’ingénierie de pointe, des fabricants de composants : pompes, échangeurs de chaleur…”

La phase 2 du développement du démonstrateur SMR du SCK CEN devrait aboutir vers 2035-2040, estime Peter Baeten. La phase 3, et donc le déploiement du réacteur sur le marché, pourrait aboutir vers 2040-2045.

Mais quel est le business model du SCK CEN ? “Nous n’avons pas vocation à devenir un fabricant de réacteurs, répond Peter Baeten. Chaque membre du consortium devra apporter de la main-d’œuvre, du matériel, de la propriété intellectuelle. Et il faudra se mettre d’accord sur la façon de se partager les bénéfices entre les membres du consortium.”