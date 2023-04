Comment la Belgique est devenue un leader mondial de l'innovation

La Belgique parvient donc clairement à tirer son épingle du jeu dans le domaine de l'innovation. "La bonne performance de 2022 vient confirmer celle de 2021 (+3 %). La hausse n’est donc pas un simple rebond post-covid, c’est le signe d’une dynamique soutenue en la matière", abonde Yann Ménière, économiste en chef de l’OEB.

Des universités compétentes et un tissu économique solide

Cette dynamique, la Belgique la doit à plusieurs facteurs. Le premier, c'est l'excellente forme de son secteur universitaire et de la recherche. "La Belgique dispose d'une très bonne recherche de pointe. Quatre des dix plus importants déposants sont des universités ou des instituts (KULeuven, Universiteit Gent, la VIB et l'Imec, NdlR). C’est assez remarquable et sans aucun doute un atout. Le fait de disposer d’universités performantes attire des entreprises, attire des start-up, qui veulent travailler en collaboration avec elles", avance-t-il.

Et ces entreprises, justement, sont solidement implantées. "Économiquement, la Belgique est un pays très avancé, industrialisé et performant. Elle accueille par ailleurs beaucoup d’industries innovantes", poursuit Yann Ménière. "Elle dispose aussi d’un tissu industriel solide avec des grands groupes bien installés, comme Solvay ou Umicore. Ils dissimulent un tissu composé de plus petites structures, qui sont plus difficiles à voir dans nos classements, mais bien présentes en Belgique. C’est notamment le cas dans les biotechnologies."

Les biotechnologies (+12,6 % des demandes), justement, sont bien représentées dans les demandes de brevets, en troisième position. Une performance dont se félicitait par ailleurs Essenscia, la fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie. En élargissant, elle note que "1 071 brevets belges liés à la chimie, au pharma et à la biotech ont été déposés auprès de l'OEB l’année dernière. C'est le nombre le plus élevé jamais atteint", de quoi faire de la Belgique "l'un des leaders de l'innovation dans la chimie et les sciences de la vie".

Malgré un léger recul, les produits pharmaceutiques (-1,7 %) se maintiennent eu deuxième position. Et avec un bond de 52,4 %, c'est le secteur des machines spécialisées qui se hisse à la première place du classement.

La Flandre, le moteur belge de l'innovation

Comme souvent en Belgique, les trois Régions du pays cachent toutefois de fortes différences. Ainsi, la Flandre représente à elle seule 66,4 % des demandes de brevets, la Wallonie (19,3 %) et Bruxelles (14,3 %) se partageant le reste. Mais pour l'économiste en chef de l'OEB, cette régionalisation n'a rien de surprenante. "En matière de géographie de l’innovation, même si l’OEB rapporte des chiffres au niveau national, c’est plutôt au niveau régional qu'apparaissent des clusters. Ceux-ci vont permettre de créer des blocs de spécialisation, une dynamique qui joue en faveur des pays plus petits qui savent se positionner dans le paysage de l’innovation. Prenez des pays plus grands comme l’Allemagne, la France ou même les Etats-Unis : les dépôts de brevets sont en fait limités à un certain nombre de régions. Dans ce contexte, la Belgique parvient à tirer son épingle du jeu, tout particulièrement la Flandre", analyse-t-il.

Les prestations de la Flandre peuvent toutefois stimuler l'apparition des clusters, dans d'autres domaines, au Sud du pays. "Un nombre élevé de dépôts de brevets est un bon signal qui montre que la Belgique accueille des activités pointues de R&D. C’est un indicateur objectif, comme l’est également le nombre de publications scientifiques, de chercheurs employés, etc."

L'innovation, résistante aux crises économiques ?

Si la Belgique se profile comme un terreau propice à l'innovation, qu'en est-il du reste des membres de l'OEB ? A la sortie d'une crise sanitaire planétaire, en pleine révolution numérique et alors que l'électrification des transports s'accélère, n'est-il pas décevant d'observer une stagnation des demandes de brevets (+0,1 %) ? Ne devrait-on pas assister à une explosion des demandes de brevets ? "Les investissements en R&D le sont généralement à long terme, ils sont assez peu sensibles aux chocs économiques de court terme. Le Covid-19 a fait baisser les chiffres une année, avec un rebond l’année suivante. C’était pareil en 2008 avec la crise financière. La tendance que l’on observe depuis longtemps maintenant, c’est une croissance régulière soutenue dans les dépôts de brevets, qui dénote le rôle croissant de la R&D et son poids dans l’économie", souligne encore Yann Ménière, rappelant par ailleurs que la croissance globale des demandes (et pas uniquement des membres de l'OEB) était de 2,5 %.

En tête du classement, on retrouve les Etats-Unis (48 088 demandes, +2,9 %), l'Allemagne (24 684, -4,7 %), le Japon (21 576, -0,4 %) et surtout la Chine (19 041 demandes) avec un bond de 15,1 % des demandes. La France (10 900 demandes, +1,9 %) et la Corée du Sud (10 367, +10,0 %) suivent.

Un classement et des progressions qui s'expliquent aisément. "La hausse est alimentée principalement par la révolution numérique, l’IA, les objets connectés... Dans ces domaines, ce sont les Etats-Unis, la Chine et la Corée qui font la course en tête." Le deuxième moteur de cette hausse, il se trouve dans la transition énergétique et l'électrification du secteur du transport. "Si l'Europe est moins en pointe sur les technologies numériques, elles possède en revanche une forte industrie des transports et de l’automobile", de quoi lui permettre de tirer son épingle du jeu à un autre niveau.

Au risque de se faire distancer sur le terrain du numérique et des semi-conducteurs ? "Il faut jouer sur ses atouts, mais il ne faut pas négliger le secteur technologique, qui transforme l’ensemble des industries. Tout le monde a besoin de ces technologies pour basculer dans la quatrième révolution industrielle", remarque encore notre interlocuteur. Tout en rappelant que si l'Europe ne domine pas le secteur, elle est loin d'en être absente. "Nous avons aussi des points forts dans la chaîne de valeurs. L’IMEC est un très bon exemple: c’est un institut unique au monde qui conçoit les semi-conducteurs de demain. Il y a aussi ASML, aux Pays-Bas, qui a le monopole des machines utilisées pour fabrique les semi-conducteurs les plus petits et performants, ou encore Ericsson et Nokia dans les télécoms. L’Europe a donc aussi des champions en la matière, simplement moins qu’en Chine ou aux Etats-Unis."