Condamné pour diffamation vis-à-vis de Pairi Daiza, le coordinateur de Wolf Eyes se défend : "Ce procès est une pièce de théâtre, un Vaudeville !"

Reconnu coupable d’atteinte à l’honneur et à la réputation, d’utilisation de termes injurieux, outrageants voire menaçants, ou encore d’utilisation de fausses informations dans un but de sensationnalisme, Jean-Michel Stasse a été condamné par le tribunal civil de Mons à verser 12 500 euros de dommages et intérêts, auxquels s’ajoutent 225 000 euros d’astreintes pour non-respect de décisions judiciaires antérieures. En effet, le coordinateur de l’ASBL Wolf Eyes avait tardé à supprimer plusieurs publications pour lesquelles il fut condamné en 2019.

Le militant animaliste critique cette décision et affirme que ce procès va à l’encontre de la liberté d’expression alors qu’il ne fait, selon lui, “que mettre en avant des articles et des photos qui sont disponibles sur internet”. Il cite notamment des articles des hebdomadaires français L’Éveil et Flair pour justifier certaines accusations pour lesquelles il est condamné. Jean-Michel Stasse affirme par ailleurs que ce procès est “une pièce de théâtre, un Vaudeville !”. Le coordinateur de Wolf Eyes justifie : “Je ne vois vraiment pas où j’ai pu avoir des propos menaçants. Et concernant les injures, je n’ai fait que reprendre celles que Mr Domb avait lui-même formulées à l’égard des activistes qui s’opposent à la captivité animale.”

Interrogé par la Libre Belgique au sujet de cette amende, il a confié avoir la ferme intention de faire appel de cette décision, et il est selon lui impensable de payer une amende d’un montant si élevé. Jean-Michel Stasse s’indigne à ce sujet : “Non seulement je ne saurai jamais payer une telle somme, mais je trouve la sanction beaucoup trop lourde comparée à celles que subissent les gens qui battent leurs femmes ou même les pédophiles. C’est tout de même inquiétant pour la liberté d’expression !”