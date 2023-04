Thijs a reçu une rémunération fixe de base de plus de 1,5 million d'euros en 2022, soit près d'un cinquième de plus qu'en 2021. Les indemnités variables ont augmenté de plus de la moitié pour atteindre 931.624 euros. Son allocation de pension s'élève à 604 960 euros (+18 %).

Le Conseil d'administration de KBC a décidé en 2021 d'augmenter la rémunération totale du CEO de 350 000 euros pour chacune des années 2022, 2023 et 2024. Le taux de cotisation de la pension complémentaire passera toutefois de 40 à 32 % pendant dix ans à partir de 2023. En augmentant la rémunération, le conseil d'administration souhaite montrer sa "sincère reconnaissance" pour le travail de M. Thijs en tant que PDG depuis 2012 et "assurer la continuité".

Par conséquent, la rémunération de M. Thijs continuera d'augmenter fortement cette année et l'année prochaine. En outre, depuis cette année, KBC lie également la rémunération des membres du comité exécutif à l'inflation. En conséquence, une indexation de 11,2 % a déjà eu lieu en janvier.

KBC emploie quelque 15 500 personnes en Belgique. Ils ont gagné en moyenne 109 106 euros (+16 %) en 2022. Le salaire le plus bas parmi les employés belges du groupe était de 53.559 euros (+12 pour cent).

L'année dernière, KBC a enregistré un bénéfice net de 2,864 milliards d'euros. Il s'agit d'une augmentation de 10 %.