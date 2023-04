Le couple De Bruyne parraine le Fonds Ronald McDonald

D’autant que c’est pour la bonne cause : le couple De Bruyne parraine en effet le Fonds Ronald McDonald pour les enfants hospitalisés, nous apprend la chaîne de fast-food. Pour rappel, cette ASBL exploite la Maison Ronald McDonald à Jette qui offre un foyer aux parents d’enfants hospitalisés à l’UZ Brussel ; ceux-ci peuvent y séjourner à deux pas de l’hôpital afin de visiter leur enfant malade tous les jours.

Les vraies stars, ce sont les familles

La marque en profite pour rappeler son désir de "rapprocher les familles" : chez McDo, les vraies stars, ce sont elles, nous disent en substance les deux spots mis en boîte par TBWA. Dans chaque restaurant McDonald's, que vous soyez la famille De Bruyne, la famille Dupont ou la famille Durand, vous aurez droit au même traitement VIP. "Nous sommes constamment à la recherche de collaborations qui parlent à nos clients, qui sont novatrices et surprenantes mais qui mettent aussi nos valeurs en avant, explique Philipp Wachholz, directeur marketing de McDonald's Belgique. Les familles ne sont pas seulement au cœur de notre marque, c'est également notre plus profond désir de toutes les traiter avec le même dévouement. Nous sommes honorés et très heureux que Kevin et Michèle soient nos ambassadeurs pour transmettre ce message."

Il faut le reconnaître : à l’écran, sous le regard attendri et légèrement moqueur de sa femme, KDB est parfait dans ce rôle de composition, celui de la star qui s’attend à un passe-droit ou qui doit se prêter au jeu des autographes malgré lui… Ça nous change de l’air bougon qu’il affiche souvent sur les terrains. Désolé Kevin !