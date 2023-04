Les raisons qui expliquent l’OPA sur Exmar : "La Bourse ne nous a jamais compris"

Nicolas Saverys, que nous avons pu joindre par téléphone, nous donne plusieurs raisons à cette opération. “La Bourse ne nous a jamais fort compris ; nous opérons dans le secteur des énergies fossiles, qui n’est pas très fort à la mode ; le métier d’armateur, du reste très cyclique, demande de pouvoir prendre des décisions rapides.”

Le projet d’OPA, qui a été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration, pourra se concrétiser dès l’instant où la FSMA, le régulateur des marchés financiers en Belgique, donnera son feu vert. “Même si l’offre n’est pas encore officielle, nous ne voyons pas pour quelle raison Saverex ne la lancerait pas rapidement”, souligne l’analyste de Kepler Cheuvreux.

Certains analystes trouvent le prix généreux, d’autres moins. La semaine dernière, la société avait publié de bons résultats et surtout un dividende de 1 euro par action qui avaient été appréciés par le marché, le cours grimpant de près de 4 %.

Il faudra donc voir si la prime proposée par Saverex sera jugée suffisante. Si ce n’est pas le cas, Nicolas Saverys risque de devoir revoir son prix à la hausse, comme ce fut las cas pour la famille Sioen il y a deux ans environ.

C’est en 2003 que CMB (Compagnie maritime de Belgique), rachetée par les Saverys à la Société générale de Belgique, a été divisée. D’un côté on retrouve Exmar, spécialisée dans le transport de GNL, et de l’autre Euronav, dans le pétrole. C’est plus ou moins au même moment que les deux sociétés sont entrées en Bourse. L’opération sur Exmar n’a rien à voir avec la récente saga Euronav.

Des hauts et des bas

En près de vingt ans de cotation, l’action Exmar a connu des hauts et beaucoup de bas. En octobre 2020, elle est tombée à un cours plancher de 1,75 euro, à la suite de problèmes de location de la plateforme flottante Tango FLNG pour la liquéfaction du gaz naturel. L’annonce de la vente de Tango FLNG au groupe pétrolier italien ENI, au milieu de l’été 2022, a permis de retirer la principale source d’inquiétude et de pousser le cours à la hausse. En un an, l’action a grimpé à 9 euros (avant l’annonce de l’OPA).

Pourquoi faire l’offre maintenant ? Certains analystes estiment que Nicolas Saverys entend ainsi profiter de la décote du titre pour sortir de la Bourse. D’autres rappellent que la vente de Tango FLNG, pour un prix supérieur aux attentes, a permis de réduire le gros endettement et dégager du cash. Le produit de la vente a servi à rembourser l’emprunt à la Banque de Chine et à Sequoia. À fin 2022, la société affichait 105 millions de cash net (après déduction de dette). Du cash sans doute utile quand on sait que Saverex devra débourser 360 millions d’euros pour racheter les titres cotés en Bourse.