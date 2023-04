Photomontage associant Eric Domb avec un ours ensanglanté, accusations d’avoir laissé mourir de faim un animal ou sur l’origine d’animaux, assimilation d’Eric Domb au dictateur nord-coréen Kim Jong-Un... Des posts se sont largement propagées sur internet.

Pour mettre fin à ces accusations, Pairi Daiza et Eric Domb sont allés en justice. Si les trois premières décisions de justice ne condamnaient pas les attaquants à indemniser d’un dommage, mais uniquement à retirer certaines publications, il n’en est pas de même du jugement rendu sur le fond ce 14 mars 2023 par la première chambre civile du Tribunal de première instance du Hainaut (division Mons).

Reconnus coupables d’atteinte à l’honneur et à la réputation, d’utilisation de termes injurieux, outrageants voire menaçants ou encore d’utilisation de fausses informations dans un but de sensationnalisme, l’ASBL et son représentant sont condamnés à verser 12.500 euros de dommages et intérêts, auxquels s’ajoutent 225.000 euros d’astreintes imposées pour non-respect de décisions judiciaires antérieures.

Pairi Daiza et Eric Domb s’engagent à reverser l’intégralité de ces sommes au profit de la préservation des espèces animales menacées.