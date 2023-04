À l'approche de Pâques, il est temps de parler œuf. Et pas de n'importe quel œuf. Les créations du joaillier Pierre-Karl Fabergé sont connues dans le monde entier et s'arrachent pour des sommes astronomiques. Mais finalement, quelle est la signification de ces objets ? Et pourquoi des œufs ?

De Favry à Fabergé

Pierre-Karl Fabergé est issu d'une famille française de protestants, les Favri. A l'abolition de l'édit de Nantes qui protége les protestants en 1685, les Favri quittent la France. Ils parcourent l'Europe de l'Est pendant plusieurs décennies, et le nom "Favri" se transforme progressivement en Favry, Fabri, Fabrier puis Faberge.

Au début du XIXe siècle, Gustav Faberge pose ses valises à Saint-Pétersbourg pour y suivre une formation d'orfèvre, avant de rejoindre la Maison Keibel, joaillier des empereurs de Russie. Son apprentissage terminé, il change son nom en Fabergé en rajoutant un accent - pour des raisons de prononciation en russe ou bien par effet de style. Il ouvre une première bijouterie puis fonde sa propre Maison d'orfèvrerie en 1842.

Pierre-Karl, fils de Gustave, se forme au même métier en Allemagne, en France et en Angleterre avant de retourner à Saint-Pétersbourg. Dans sa ville natale, le joaillier a l'occasion de participer à la restauration de chefs-d'œuvre du musée de l'Ermitage. Puis en 1872, il reprend les rênes de l'entreprise familiale.

Une première commande historique

En dix ans, Pierre-Karl hisse la Maison Fabergé au plus haut, tant et si bien qu'il attire l'attention du tsar Alexandre III. Celui-ci lui commande en 1885 un œuf de Pâques, pour célébrer les 20 ans de ses fiançailles avec l'impératrice Maria Fedorovna.

Pourquoi un œuf ? Dans les pays de l’Europe de l’Est, les chrétiens orthodoxes ont interdiction de manger des œufs pendant le carême : ceux qui ne sont pas consommés sont donc vidés et peints pour décorer la maison. L'œuf décoratif est donc déjà dans les mœurs. Outre cette tradition liée à la religion, l'œuf renvoie aussi à la tradition païenne de célébration du renouveau de la nature au printemps.

Enfin, Alexandre III choisit cette forme en hommage à une œuvre d'art possédée par la tante de l'impératrice et qui a fait rêver Maria Fedorovna toute son enfance.

"L'œuf à la poule", le tout premier œuf de Fabergé, commandé à Pâques par le tsar Alexandre III pour l'impératrice Maria Fedorovna en 1885. ©Михаил Овчинников/CC BY-SA 4.0

Le cadeau du tsar se nomme L'œuf à la poule : en or, sa coquille blanche opaque émaillée s'ouvre pour révéler un jaune d'or mat qui contient lui-même une poule. Dorée, la poule s'ouvre également et le tsar y avait caché des diamants aujourd'hui disparus. L'impératrice Marie est tellement séduite par ce cadeau que le tsar nomme Pierre-Karl Fabergé "orfèvre par nomination spéciale à la couronne impériale".

L'année suivante, l'empereur commande à Fabergé un deuxième œuf de Pâques. Une tradition annuelle s'instaure alors dans la famille impériale. La Maison Fabergé a carte blanche pour imaginer les futurs œufs de Pâques, la seule condition étant de contenir obligatoirement une surprise rappelant l'histoire des Romanov. Le tsar lui-même ne connaît pas le design d'un œuf avant qu'il ne soit offert.

Le plus grand joaillier de Russie

En 1887, le joaillier Fabergé ouvre une succursale à Moscou, précédant ainsi des ouvertures à Londres en 1903 et à Kiev en 1906. Entre 1890 et 1897, les locaux de Saint-Pétersbourg doublent de taille.

À la mort d'Alexandre III en 1894, son fils Nicolas II offre deux œufs spéciaux à son épouse, l'impératrice Alexandra Fedorovna, et à sa mère, l'impératrice douairière Maria Fedorovna. Le "tsar de toutes les Russies" perpétue ensuite la tradition familiale avec une commande d'œuf chaque année à Pâques.

À l'Exposition universelle de Paris en 1900, la Maison Fabergé expose hors concours et reçoit quand même une médaille d'or et Pierre-Karl est reconnu maître joaillier par ses pairs. La société est à son apogée et emploie environ 500 artisans et designers. C'est la plus grande entreprise de joaillerie de Russie.

Au total, 54 œufs de Fabergé sont réalisés en métaux précieux, émail et pierres précieuses pour la famille impériale. Six ont malheureusement été perdus au cours de l'Histoire.

De gauche à droite : l'Œuf du palais de Gatchina (1901), l'Œuf du laurier (1911) et l'Œuf au muguet (1898). ©Libre de droits

De plus, quelques riches clients privés ont la chance d'en commander 17 autres, comme la duchesse de Marlborough, les Rothschild et le Prince Ioussoupov. Deux œufs impériaux ont été créés pour l'année 1917, mais non livrés aux Romanov en raison de la révolution bolchevique qui met fin à l'âge d'or de la Maison Fabergé.

"L'Œuf en émail bleu à nervures" a été vendu à 24 millions d'euros en 2014.

L'œuf Constellation ne fut jamais présenté à l'impératrice Alexandra Fedorovna en 1917. ©Libre de droits

Les ateliers sont nationalisés en 1918 et convertis en fabrique d'armes, les stocks sont confisqués. Pierre-Karl et sa famille se réfugient alors en Suisse. Une partie de la collection des œufs impériaux est vendue à l'étranger afin d'obtenir des devises étrangères, tandis que 24 œufs sont placés dans le palais des Armures au Kremlin. En 1927, Staline en vend 14, n'en laissant ainsi que 10 à Moscou.

Aujourd'hui, c'est au palais Chouvalov de Saint-Pétersbourg que le musée Fabergé rassemble la plus grande collection d’œufs au monde : 14, dont 9 sont des œufs impériaux.

Parmi ces objets à la valeur inestimable, on citera pour le plaisir le troisième œuf impérial ou Œuf en émail bleu à nervures, conçu en 1887. Mis en vente en 2014, il fût acheté par un collectionneur anonyme pour la modique somme de 24 millions d’euros, un record à ce jour.