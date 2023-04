Tesla explose les compteurs sur le marché belge : les immatriculations décollent

À lire aussi

Le mois de mars, en tout cas, réserve une belle surprise. Certes, retrouver BMW, Volkswagen, Peugeot, Mercedes et Audi aux premières places n’en est pas vraiment une, tant ces marques sont des habitués de longue date des plus hautes marches du classement. La bonne performance de Dacia (+117 %) et de Cupra (+289 %) n’étonne plus vraiment, de même que la progression insolente de MG (+1 472 %), qui, il est vrai, partait de très bas (43 immatriculations en mars 2022).

Baisse des prix

La belle surprise vient de Tesla, dont les immatriculations ont bondi de 164 % le mois dernier, permettant au constructeur américain de se glisser à la 7e place du classement avec 3 045 voitures neuves. Sur le premier trimestre de l’année, cet habitué de la 20e place grimpe à la 13e place, avec 4 466 immatriculations (+161 %) par rapport au même trimestre 2022. Du coup, Tesla passe devant Kia, Citroën (la seule marque à perdre des plumes dans le top 30), Hyundai ou encore Nissan. L’explication est l’excellente tenue de route du Model Y, qui représentait 75 % de ses immatriculations en Belgique sur la période de janvier et février. Les ventes de ce modèle ont aussi explosé en France en mars. La baisse de prix annoncée en début d’année n’y est pas étrangère.