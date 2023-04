Un million de Néerlandais attendus cette année à l’aéroport de Bruxelles-Zaventem

Cet afflux de nos voisins du Nord s’explique essentiellement par les déboires que connaît le principal aéroport du pays, Schiphol. L’aéroport d’Amsterdam était encore le troisième plus important d’Europe avant la pandémie du Covid avec 71 millions de passagers accueillis en 2019. Mais cette place sur le podium est menacée : la coalition en place aux Pays-Bas a ainsi décidé de tripler la taxe d’aviation depuis le début de cette année. Les autorités néerlandaises ont surtout imposé une limitation de vols à l’aéroport de Schiphol-Amsterdam, avec un plafonnement du trafic à 440 000 atterrissages et décollages par an dès cette année. L’objectif principal est de réduire les nuisances sonores pour les riverains.

Une diminution du nombre de passagers imposée à Schiphol

Ces restrictions ont commencé dès cette première semaine d’avril, avec une diminution de 5 % du nombre de voyageurs toute la journée au départ de Schiphol. Le gestionnaire de l’aéroport explique que cette mesure est prise pour réduire le risque de “retards inacceptables pour les voyageurs” à l’enregistrement et aux contrôles de sécurité et d’identité. Aux Pays-Bas, on ne veut ainsi revivre un nouvel été chaotique, avec des files gigantesques et un mécontentement énorme des voyageurs, causés par une saturation des infrastructures et un manque de personnel.

Les compagnies le savent : à Bruxelles, il y a encore de la place. Le géant turc des vacances Corendon a ainsi choisi de “troquer” Schiphol pour Zaventem la saison prochaine, en doublant sa capacité à l’aéroport de Bruxelles (260 000 sièges), tandis que celle d’Amsterdam diminuera fortement. “À Bruxelles, nous pouvons offrir aux gens des vacances sûres”, annonçait récemment le patron de Corendon, Atilay Uslu. Ce même problème de saturation aux Pays-Bas a aussi poussé Transavia, la filiale low cost de KLM, à venir s’installer cet été à Zaventem.

Un engorgement dans les parkings ?

Les vacances de Printemps des Néerlandais commençant la première semaine de mai, Brussels Airport s’attend à un premier afflux de nos voisins du Nord. “On ne se réjouira jamais des malheurs des autres et nous ne souhaitons également pas transférer les problèmes de Schiphol vers Zaventem, insiste Nathalie Pierard. Mais nous sommes prêts à accueillir ces nouveaux voyageurs.” Preuve que ces touristes sont plus que les bienvenus, Brussels Airport a mis en place une campagne de marketing spécifique pour attirer les Néerlandais. Ces derniers arrivant principalement en voiture, cette situation peut créer des engorgements dans les parkings proches du Terminal de Zaventem, même si Interparking a annoncé cet été une extension de 2 000 places de stationnement à côté de l’aéroport.