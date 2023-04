Agfa avait annoncé la vente l'été dernier. Un prix d'achat de 92 millions d'euros avait alors été évoqué. Offset Solutions se charge, entre autres, de la fabrication de plaques d'impression, des fournitures d'impression et des logiciels pour les imprimeries. La division possède deux grandes usines en Allemagne et en Chine, ainsi que des sites de production en France et au Royaume-Uni.

Agfa ne compte plus que trois autres divisions : Radiology Solutions (appareils et logiciels pour la radiologie), HealthCare IT (logiciels pour la consultation d'images médicales) et Digital Print & Chemicals (imprimantes et encres industrielles).