Les actionnaires du Credit Suisse disent non à la rémunération de la direction de… 34 millions de francs suisses

Il régnait un silence pesant quand, après 5 heures de débats tendus, les actionnaires de Crédit suisse, réunis à l’occasion de l’assemblée ordinaire qui se tenait ce mardi à Zurich, ont voté sur les rémunérations pour 2023-2024 des dirigeants de la banque sauvée de la faillite il y a deux semaines. Pendant des heures, ils avaient été nombreux à exprimer leur déception et leur colère de voir cette entreprise vieille de 167 ans s’écrouler de cette façon. “Il y a 24 ans, l’action valait plus de 80 francs suisses, de quoi de payer un déjeuner au bon restaurant Chateaubriand. Aujourd’hui, elle est tombée aux alentours de 80 centimes, à peine le prix d’un croissant”, a regretté un actionnaire qui s’est indigné que, face à une telle débâcle, les anciens dirigeants aient droit à des “parachutes dorés” alors que “l’avion est en train de s’écraser. “Assez c’est assez”, a-t-il clamé, appelant les 1 748 actionnaires présents “à dire non à tous les points” à l’ordre du jour.