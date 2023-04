Bike 43, unique vélo à être assemblé à Bruxelles, change de braquet

”J’avais testé Bike 43 avec mes deux filles et j’ai trouvé ce vélo sensationnel, raconte Thibaut Dehem, fondateur de l’agence 87 Seconds et partenaire de Cameleon. J’ai pris contact avec Etienne (Richelle). Après discussion, on a décidé de racheter le fonds de commerce pour installer la société à Bruxelles et lancer une “V2” de Bike 43”. L’opération, conclue en avril 2022, n’avait pas été rendue publique jusqu’ici. Elle s’est accompagnée d’une levée de fonds de 1 million d’euros, dont un apport de 400 000 euros par Thibaut Dehem et Miguel Van Damme. L’entreprise a en outre obtenu un prêt de Finance&Invest Brussels et un financement bancaire.

Des revendeurs à travers l’Europe

Pour Etienne Richelle, ce soutien a été une aubaine. “On n’avait pas les capacités de production nécessaires pour répondre à la demande. Le moment était donc venu de lever des fonds pour sortir d’un certain artisanat et devenir une véritable entreprise de vélos”, confie celui qui, dès 2007, s’était mis en tête de fabriquer un vélo pour sa femme et ses deux enfants. En 2011, il avait abouti à un premier prototype de vélo “longtail” (ou vélo cargo), dont il avait pris soin de breveter la “boîte à pieds”. Cette innovation, qui équipe toujours le Bike 43, permet d’accueillir jusqu’à trois enfants sur la partie arrière du vélo. “Les gens à qui je présentais le vélo à l’époque étaient très sceptiques. Ils nous prenaient pour des extraterrestres ! On a quand même lancé la production en 2016, même s’il a fallu encore attendre deux à trois ans pour susciter un intérêt au-delà des mordus du vélo”.

La moitié des ventes a lieu en Belgique, l’autre moitié dans d’autres pays européens, avec la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni en tête.

Le fondateur de Bike 43 et ses nouveaux associés restent discrets sur les ventes enregistrées ces douze derniers mois. Ils assurent que, depuis la recapitalisation, l’entreprise a pu prouver sa rentabilité. Pour 2023, la société prévoit de tripler sa production.

Bike 43 est présente dans un large réseau de revendeurs à travers l’Europe. “Le conseil des vélocistes pour la découverte, la configuration des accessoires et l’entretien du vélo est essentiel”, insiste Thibaut Dehem. La moitié des ventes a lieu en Belgique, l’autre moitié dans d’autres pays européens, avec la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni en tête. Le vélo suscite également un intérêt croissant dans les pays du Nord (la Suède, le Danemark, la Finlande et la Norvège). “Le vélo 43 est très bien accueilli chez nos voisins. Après le basculement des grandes villes, on voit de plus en plus de zones semi-urbaines passer à des formes de mobilité douces et plus durables”.

Une ligne d’assemblage bruxelloise

Malgré une longueur à peine supérieure à un vélo électrique classique (197 cm), Bike 43 revendique le titre de “vélo le plus spacieux du marché” dans la catégorie des “longtail”. Il se présente aussi comme l’unique vélo à être conçu et assemblé à Bruxelles. La ligne d’assemblage se situe le long du canal de Bruxelles, chez Travie, une entreprise de travail adapté (ETA). Au-delà de l’assemblage, la grosse majorité des fournisseurs sont localisés en Europe. Etienne Richelle a fait le choix, dès le départ, d’opter pour des partenaires de proximité. Les jantes et le rayonnage sont fabriqués en France, le cadre en Hongrie, la selle en Italie, etc. “Entre 70 et 80 % des composants proviennent de pays européens”, assure M.Richelle.

guillement "Vous pouvez trouver des modèles moins chers sur le marché, mais pas avec la robustesse et le confort du Bike 43.”

Ce choix industriel ne semble pas peser sur la compétitivité du Bike 43 par rapport à ses concurrents. “Le prix d’entrée de gamme est de 4 800 euros, indiquent MM. Richelle et Dehem. Vous pouvez trouver des modèles moins chers sur le marché, mais pas avec la robustesse et le confort du Bike 43”. Le vélo “made in Brussels” cible les familles avec enfants. Typiquement, il s’agit de femmes, âgées entre 25 et 45 ans, vivant en ville et ayant fait le choix de remplacer leur voiture par un vélo longtail pour effectuer leurs déplacements quotidiens (conduire les enfants à l’école, faire les courses, …).