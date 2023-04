Il y a peu, Electrabel était un membre important du Forum nucléaire. Mais, selon nos informations, le propriétaire des centrales de Doel et de Tihange a décidé de quitter le Forum, fin 2022.

Serge Dauby, le directeur général du Forum nucléaire, estime que ce départ est à la fois "un coup dur et une opportunité". Un coup dur parce qu’Electrabel était un membre important. Une opportunité car le lobby nucléaire est actuellement en contact avec de nouveaux membres potentiels. "Notre focus est le nucléaire d’après-2025, explique Serge Dauby. Or nous sommes en discussion avec des partenaires potentiels qui sont intéressés par les SMR."

À lire aussi

Les SMR, smart modular reactors ou petits réacteurs modulaires, sont un nouveau type de réacteurs qui devraient arriver sur le marché d’ici 2030-2035. Le Forum nucléaire fait actuellement la promotion de ces SMR et tente de faire changer la loi de 2003 interdisant d’en construire sur notre territoire. La première génération de SMR présente l’avantage de pouvoir refroidir le cœur du réacteur sans alimentation électrique, en cas de problème. On les annonce aussi plus flexibles, ce qui veut dire que leur production pourrait s’adapter à l’intermittence du renouvelable.

La deuxième génération de SMR, qui pourrait arriver vers 2040-2045, a l’avantage supplémentaire de fonctionner en utilisant des déchets nucléaires comme combustible. La Vivaldi a misé sur ces SMR plus innovants en octroyant un subside de 100 millions d'euros au SCK CEN, le centre d'étude nucléaire de Mol.

Quels partenaires ?

Serge Dauby ne veut pas en dire davantage sur les partenaires potentiels intéressés par une participation dans le Forum nucléaire. Il y a des industriels, qui pourraient investir à plusieurs dans un SMR pour leur propre consommation d’électricité ou d’hydrogène. Mais aussi des producteurs/fournisseurs d’électricité.

À lire aussi

On sait aussi que l’énergie nucléaire ne fait plus partie des grandes orientations stratégiques du groupe Engie. Contactée, la porte-parole du groupe indique néanmoins que le retrait d’Electrabel du Forum nucléaire est une décision "interne" (qui n’a donc pas été dictée par Engie). "Nous voulions assurer une communication claire et cohérente sur nos activités nucléaires", précise Anne-Sophie Hugé.

En cas d’accord entre Engie et le gouvernement sur la prolongation de Doel 4 et Tihange 3, la co-entreprise détenant les réacteurs prolongés devra décider si elle intègre, ou pas, le Forum nucléaire.