Delhaize : blocage par les travailleurs cette nuit pour perturber les approvisionnements avant le week-end de Pâques

”On est dans une situation de blocage complet. On a la conciliation prévue le 18 avril. Pourquoi une date si éloignée ? Pour nous, c’est une stratégie de plus pour essayer de casser le mouvement. Il y a une pression morale sur les travailleurs dans les magasins. Une pression sur les travailleurs non violents qu’on empêche d’aller aux toilettes. Des huissiers qui passent, comme à Anderlecht ce lundi, encore. Avec une seule partie qui est consultée, la direction. Avec une ordonnance valable un mois, pour tous les sites. Ça pose question sur le juge qui délivre ce genre d’ordonnance”, dénonce Myriam Djegham, déléguée permanente à la CSC Commerce.

Pénaliser l’approvisionnement pour remuer la direction

La direction a demandé l’intervention d’un médiateur, fin mars, “mais elle fait tout pour casser le mouvement et le dialogue”, avance-t-elle.

”Mais les travailleurs sont déterminés. L’action de ce soir a lieu avant le week-end de Pâques”, prévient-elle, regrettant qu’aucune discussion n’ait pu aboutir avant ce week-end “crucial pour la distribution”.

”Le mouvement ne va pas s’essouffler. Alors qu’ils essaient de laisser traîner. L’action en front commun syndical regroupe les ouvriers et les employés”, signale-t-elle. Objectif ? Freiner l’approvisionnement en produits frais dans les magasins et remuer la direction.

Plus d’informations à venir au cours de la nuit.