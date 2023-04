Depuis, l’enquête est en cours chez FN Herstal, et le cas est pris très au sérieux.

”À la suite de suspicions de fraude constatées au sein du département Achats de la FN Herstal, la direction de l’entreprise avait décidé de mener une analyse Forensic (étude minutieuse des données et processus, NdlR)”, avance ce mercredi le spécialiste de l’armement.

Contrôles renforcés

”Celle-ci, menée de manière indépendante par deux cabinets internationaux spécialisés en la matière et réputés mondialement, a consisté en un examen approfondi de l’organisation et des procédures internes de la FN Herstal, en particulier des départements traditionnellement les plus à risque au sein d’une entreprise. D’une part, en ce qui concerne le système frauduleux complexe mis en place par un ex-acheteur, les cabinets confirment les suspicions de la direction de l’entreprise. Pour rappel, la FN Herstal s’est constituée partie civile dans ce dossier et contribue activement à l’enquête menée par la justice”, commente le service de communication du groupe.

”D’autre part, l’analyse des échantillonnages effectuée dans le temps imparti n’a pas démontré de fraudes autres que ce système découvert par la FN Herstal en janvier 2023. Les investigations seront poursuivies afin de disposer de la vue la plus exhaustive possible”, tient-il à préciser, qui rappelle que les contrôles internes seront encore renforcés et qu’un nouveau directeur du département d’audit interne prendra le plan d’action en main.

”Par souci de préserver ses obligations de confidentialité et le secret de l’instruction en cours, la FN Herstal s’abstiendra de commentaires additionnels à ce stade”, termine prudemment l’entreprise.