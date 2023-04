Guillaume Pinte, CEO du plus grand syndic en Belgique, sanctionné par l’Institut professionnel des agents immobiliers

Série de plaintes

Petit rappel des faits : début décembre, la Chambre exécutive de l’IPI retirait à Guillaume Pinte durant quatre mois – dont deux avec sursis de cinq ans – le droit d’exercer toutes les activités relevant de la profession d’agent immobilier. L'IPI lui imposait également une formation suivie avant le 30 juin 2023 une ou plusieurs formations en rapport avec la profession de courtier. Cette décision disciplinaire avait été prise suite à une série de plaintes (une quinzaine environ) portant sur différents griefs : assemblées tenues hors délais légaux, argent du fonds de réserve des copropriétaires qui a servi à payer les dépenses courantes (notamment les factures), accords de remise des clés non tenus et “informations générales” non divulguées.

Guillaume Pinte avait immédiatement fait appel. Le verdict est tombé mardi comme le révèle De Standaard qui donne les détails de la décision disciplinaire. De bonnes sources, il nous revient que Guillaume Pinte devrait contester cette décision en allant devant le Conseil d’Etat voire la Cour européenne de Justice. Du côté de l'IPI, on nous dit ne pas commenter les décisions disciplinaires.