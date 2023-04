"L'ambition de faire rayonner la Belgique dans le monde" : Sonaca et Orizio signent un accord de collaboration "historique"

Les CEO du groupe Sonaca, Yves Delatte, et du groupe Orizio, Stéphane Burton, se sont rencontrés pour signer le premier partenariat, ont annoncé les deux entreprises dans un communiqué.

En unissant leurs forces, les deux partenaires seront capables de fournir les produits, services et solutions les plus compétitifs dans le secteur aéronautique lié à la Défense, ont ajouté Sonaca et Orizio.

"Nos deux groupes ont une expertise, un positionnement et une stratégie complémentaires. Nous partageons un très haut niveau de savoir-faire et l'ambition de faire rayonner la Belgique dans le monde. À travers ce partenariat, c'est tout le secteur industriel belge de la Défense qui sera désormais plus fort et plus compétitif", s'est réjoui le CEO de Sonaca, Yves Delatte, cité par le communiqué.

Un rôle clé dans la Défense pour la Belgique

Selon le CEO d'Orizio, Stéphane Burton, "pour maintenir un ancrage belge important dans le secteur de l'aéronautique et de la Défense, il est capital de rassembler toutes les compétences existantes sous une même bannière, celle de l'ambition et de la réussite".

Selon lui, "c'est d'ailleurs l'ambition première du groupe Orizio qui souhaite favoriser le renforcement de l'éco-système aéronautique belge, pour qu'il permette à notre industrie de continuer à jouer un rôle clef dans l'écosystème aéronautique global, et notamment dans la transition écologique. Ce partenariat doit renforcer nos deux groupes en tant qu'acteurs majeurs dès qu'on parle d'aéronautique et de Défense."

Concrètement, cet accord définit les principes d'une collaboration commerciale et opérationnelle entre les deux partenaires en vue de développer leurs cœurs de métier respectifs, développer et commercialiser ensemble de nouveaux produits, services, solutions au niveau de la Défense et créer de la valeur ajoutée au travers de sous-traitances réciproques. Les deux entreprises s'engagent ainsi, entre autres, à s'unir afin de répondre aux prochains besoins de la Défense belge dans le domaine aérospatial, ont-elles souligné.

Elles participent toutes deux au groupe de travail chargé par le ministère de la Défense de conseiller le gouvernement sur une possible participation à un programme de systèmes aériens de combat de nouvelle génération, le "Next Generation Combat Aircraft Technologies" (NGCAT).