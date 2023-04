"Nous ne serions pas surpris de voir Tesla réduire les prix aux États-Unis et en Chine"

”Les gens ont un grand désir d’avoir une Tesla”, avait alors déclaré Elon Musk, l’emblématique patron du fabricant de voitures électriques, ajoutant que “le facteur limitant est leur capacité à payer pour une Tesla”.

Les faits lui ont donné raison, même si la performance est un peu moins éclatante qu’espéré. La hausse des ventes est certes de +36 % par rapport à la même période de l’année dernière, mais les analystes tablaient sur des ventes globales tournant autour des 432 000 unités. C’est donc un peu moins bien.

Solide performance en France

Si les chiffres globaux du 1er trimestre ne sont pas encore connus, la percée sur le marché européen a été spectaculaire. Les immatriculations de la Tesla Model Y ont atteint 18 446 voitures en février, soit une hausse de 173 % par rapport au même mois de 2022, selon le site Jato Dynamics, et ce dans un marché en progression de 33 % dans le segment des véhicules électriques. Le Model Y fait d’ailleurs mieux que le cumul des ventes de ses trois poursuivants (Volkswagen ID.3 et ID.4 et la Fiat 500), qui totalisent 15 397 ventes. En 5e position, on retrouve cette fois le Model 3, qui enregistre pour sa part une chute de 49 % à 4 635 ventes.

Quelques marchés ont toutefois dévoilé les chiffres sur les trois premiers mois de 2023. En Belgique, Tesla grimpe à la 13e place, avec 4 466 immatriculations (+161 %), selon Febiac, la Fédération belge de l’Automobile et du Cycle. En France, plus de 9 300 Model Y ont été immatriculés contre un peu moins de 12 000 livraisons sur l’ensemble de 2022. Cette Tesla a même été la 9e voiture la plus vendue dans l’Hexagone durant ce trimestre.

Bien sûr, la progression des ventes des voitures électriques sur le Vieux continent donne des ailes à ce constructeur 100 % électrique, à l’inverse de ses principaux concurrents. La baisse des prix a aussi, voire surtout, rendu ces voitures plus accessibles au plus grand nombre sur tous ses marchés, permettant d’ailleurs au constructeur californien de s’emparer de 5,1 % du marché global américain en 2023.

Tesla pourrait bien ne pas en rester là, car les concurrents se sont adaptés, sur tous les continents. “La macroéconomie reste incertaine et nous ne serions pas surpris de voir Tesla procéder à de légères réductions de prix tant aux États-Unis qu’en Chine au cours des prochains mois afin de stimuler davantage la demande des consommateurs”, estiment les analystes de Wedbush. Citroën a ainsi annoncé, en France, une baisse de 4700 euros du prix du modèle ë-C4 électrique.