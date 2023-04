Nouveau directeur général du numéro 1 mondial du cacao

De nationalité allemande, M. Feld, 57 ans, est l'ancien patron de Jacobs Holding, la société d'investissement qui compte Barry Callebaut parmi ses principales participations. Dans un communiqué, le groupe zurichois a mis en avant son expérience dans l'essor d'activités internationales.

M. Feld a notamment dirigé la société d'études de marché GfK ainsi que WMF Group, un fabricant d'ustensiles de cuisine haut de gamme et de machines à café.

Il prend la suite de Peter Boone qui quitte son poste "pour des raisons personnelles, indique le communiqué, sans plus de précisions.

M. Boone avait repris les commandes de Barry callebaut en septembre 2021 lorsque son prédécesseur, Antoine de Saint-Affrique, était parti diriger le groupe français Danone.

Son mandat a été marqué par la découverte de traces de salmonelle l'an passé dans l'usine belge de Wieze, présentée comme la plus grande usine de chocolat au monde.

La société d'investissement Jacobs Holding avait réduit sa participation dans Barry Callebaut, a rappelé Andreas von Arx, analyste de Baader Helvea, dans un commentaire boursier, qui trouve "un peu étrange" que le nouveau directeur général vienne de ses rangs.

L'analyste s'interroge sur le fait de savoir si ce choix "doit être pris comme un signe que cet actionnaire majeur s'inquiète des développements" chez Barry Callebaut.

Après avoir perdu près de 2%, l'action reprenait des couleurs, gagnant 0,77% à 1.957 francs suisses à 13H42 GMT dans un marché légèrement orienté à la hausse.

L'annonce de ce départ surprise survient alors que le groupe a dévoilé des résultats semestriels en demi-teinte. Le groupe, qui publie ses résultats sur un exercice décalé, a vu son bénéfice net augmenter de 4,2% pour la période allant de septembre à fin février, à 234,3 millions de francs suisses, grâce aux efforts de maîtrise des coûts. Ce chiffre dépasse les prévisions des analystes interrogés par l'agence suisse AWP, qui l'attendaient à 209 millions de francs.

Mais son chiffre d'affaires est inférieur aux prévisions, en hausse de 3,7% à près de 4,2 milliards de francs, contre près de 4,3 milliards attendus.

Le redressement des volumes après les perturbations dans l'usine de Wieze s'est également avéré moins bon qu'attendu. Barry Callebaut fournit du cacao et chocolat aux grands groupes agroalimentaires comme Hershey, Nestlé et Unilever et aux professionnels de la pâtisserie. Les volumes ont toutefois été affectés par une demande "plus faible que prévu dans un contexte d'inflation élevée", a reconnu Ben De Schryver, son directeur financier, cité dans le communiqué.

Il s'attend maintenant à ce que la croissance des volumes soit "stable à modeste pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023". Concernant les objectifs sur trois ans, la progression des volumes devrait être inférieure à 5% alors que le groupe plaçait encore la barre entre 5% et 7% en janvier lors de la publication de ses résultats trimestriels.