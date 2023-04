Sibelga veut pouvoir accéder sans consentement aux données des compteurs intelligents

1. Les compteurs intelligents

En raison de son caractère urbain, la Région bruxelloise est moins avancée que la Wallonie et la Flandre, en ce qui concerne le déploiement des énergies renouvelables. Il n’y a quasiment pas d’éoliennes à Bruxelles, tandis que la taille du parc photovoltaïque est limitée. Résultat, seulement “3 % de la consommation d’électricité est couverte par du renouvelable”, déclare la patronne de Sibelga.

Ce retard dans le déploiement du renouvelable implique que le réseau de Sibelga n’est pas encore saturé, comme c’est déjà le cas à certains endroits de Wallonie. Néanmoins, Inne Mertens estime que l’arrivée massive des voitures électriques et la montée en puissance attendue du photovoltaïque impliquent d’installer des compteurs intelligents sur le territoire bruxellois.

Pourquoi ? Si tout le monde recharge sa voiture électrique au même moment, le réseau de Sibelga risque de ne pas tenir le choc. Mais, en installant progressivement des compteurs intelligents, on peut inciter financièrement les Bruxellois (même ceux qui n’ont pas de voiture électrique) à consommer quand le réseau est capable d’absorber cette consommation. Ce déplacement de la consommation devrait permettre à Sibelga de limiter ses investissements dans son réseau.

L’objectif de Sibelga est d’atteindre 80 % de compteurs intelligents d’ici 2030. Pour y arriver, Inne Mertens demande au gouvernement bruxellois de lever une contrainte pesant sur le déploiement de ces compteurs. Aujourd’hui, sauf si le client a des panneaux photovoltaïques ou fait partie d’une communauté d’énergie, Sibelga doit demander un double consentement : le premier pour placer le compteur, et le deuxième pour avoir accès aux données. “Nous demandons de lever la contrainte du consentement à la lecture des données, explique Inne Mertens. Sans cela, nous risquons de ne pas pouvoir accéder aux données des clients. Or, sans accès aux données, le compteur intelligent perd toute sa valeur ajoutée”.

2. Le chauffage

Selon Inne Mertens, la pompe à chaleur est la meilleure solution pour décarboner le chauffage, sauf si le logement est une passoire énergétique.

Or le bâti bruxellois a la particularité d’être mal isolé. Et malgré l’objectif ambitieux du gouvernement bruxellois de tripler le taux d’isolation, Inne Mertens craint que cela soit insuffisant. Selon la patronne de Sibelga, la pompe à chaleur risque donc de ne pas constituer une solution pour tous les logements bruxellois.

En installant des pompes à chaleur partout, on risque de faire exploser la pointe de consommation d’électricité, estime Inne Mertens. “Actuellement, la pointe de consommation du gaz en hiver est 4,5 fois plus élevée que la pointe de consommation d’électricité, explique-t-elle. Absorber toute cette consommation de gaz via le réseau électrique serait un énorme défi”.

Inne Mertens plaide donc pour que le gouvernement bruxellois “laisse la porte ouverte à d’autres solutions” que l’électrification complète du chauffage. Et de citer le méthane synthétique, le bio-méthane, voire l’hydrogène décarboné. Selon elle, cette diversification aurait le mérite de répartir la consommation énergétique liée au chauffage entre les réseaux d’électricité et de gaz. “Nous avons une infrastructure de gaz qui est déjà payée, déclare-t-elle. Si elle est compatible à 100 %, utilisons-là”. Il est certain que le réseau de gaz naturel est compatible avec le méthane synthétique et le bio-méthane. Pour l’hydrogène, une étude doit encore le confirmer mais c’est en bonne voie, précise-t-elle.

Notons qu’un risque d’explosion existe lorsqu’on se chauffe à l’hydrogène. Selon Inne Mertens, une solution serait d’avoir une chaudière commune, avec un réseau de chaleur qui amène de l’eau chaude dans chaque logement. Cela éviterait de multiplier le nombre de chaudières à hydrogène et donc le risque d’accident.

Néanmoins, il faut voir s’il y aura suffisamment d’hydrogène décarboné dans le monde. “Ce n’est pas le rôle de Sibelga de répondre à cette question, précise Inne Mertens. C’est une question de sécurité d’approvisionnement, qui doit être débattue au niveau européen, voire mondial”.

3. Quid des tarifs pour les bruxellois ?

Les frais facturés par Sibelga aux Bruxellois représentent environ 22 % de la facture d’électricité et 13,7 % de la facture de gaz, selon les données fournies par le GRD. Pour un ménage de 2 personnes (2 036 kWh d’électricité par an), la facture totale s’élève à 885 euros, dont 198 euros sont reversés à Sibelga. Pour le gaz, (12 782 kWh par an), la facture totale s’élève à 1 453 euros, dont 200 euros à destination de Sibelga.

À court terme, Sibelga se dit capable d’absorber une hausse de 20 à 30 % du nombre de véhicules électriques, “sans problème”. La période tarifaire 2025-2029 ne devrait donc pas impliquer une explosion des coûts facturés aux Bruxellois pour renforcer le réseau. “Mais il faudra financer le déploiement des compteurs intelligents, explique Inne Mertens. Il va donc y avoir une hausse des coûts, mais elle ne sera pas gigantesque”. Selon Inne Mertens, une hausse plus importante des coûts facturés par Sibelga pourrait intervenir à partir de 2030.