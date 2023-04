Comment la guerre en Ukraine profite aux compagnies aériennes chinoises

Moins cher et plus court avec les Chinois

Exemple ? Sur un comparateur de vols bien connu, un vol aller simple entre Francfort et Pékin pour le 22 avril prochain est ainsi proposé à 1 300 euros pour 9h20 de trajet avec Air China contre un itinéraire de 11h05 et 1650 euros pour un vol Lufthansa, cette dernière étant obligée de contourner l’immense territoire russe. La compagnie allemande met près de 12h pour rejoindre Shanghai, contre 10h50 pour Air China. de passage à Bruxelles la semaine dernière, Carsten Spohr, le patron du groupe Lufthansa, dont fait partie Brussels Airlines, avait fait remarquer que la sécurité des voyageurs n’avait pas de prix.

“Je pense que les passagers préféreront passer deux heures en plus dans nos avions que de survoler l’espace aérien russe en ce moment.” Du côté de l’association Airlines for Europe (A4E), qui représente les principales compagnies aériennes du Vieux Continent, on constate une “réduction significative du nombre de vols entre l’Europe et les principales villes d’Asie”. “Cette interdiction a pour effet d’augmenter la consommation de carburant et donc l’empreinte écologique des vols”, souligne l’association.

Comparaison de vols entre Francfort et Pékin ©IPM Graphics

Escale imprévue et réserve de kérosène épuisée

Les compagnies occidentales se sont jusqu’ici habituées, tant bien que mal, à cette nouvelle donne, en revoyant complètement leurs trajectoires de vol. Avec des situations parfois compliquées. Depuis l’invasion en Ukraine, American Airlines aurait ainsi été contrainte de faire atterrir ses avions à Bangor dans le Maine, soit à une heure et demie de New York, à 19 reprises sur ses vols entre New Delhi et Big Apple, selon une source de nos confrères du New York Times. En plus des détours “russes”, les vents et des conditions météorologiques défavorables avaient épuisé les réserves de kérosène des avions américains.

Cette situation provoque souvent un véritable casse-tête logistique aux dirigeants des compagnies : il faut parfois libérer des places passagers dans les avions long-courriers pour pouvoir transporter davantage de carburant et faire des calculs savants sur les itinéraires afin de respecter les heures de repos des équipages.

Les Américains furieux et prêts à sévir

Jusqu’à il y a peu, les répercussions restaient assez limitées pour les compagnies occidentales. La fermeture de la Chine, due à sa politique de zéro Covid, limitait considérablement les vols vers l’empire du Milieu, immense marché aérien. Mais l’équation a changé. Depuis la mi-mars, les autorités chinoises délivrent à nouveau des visas de tourisme pour se rendre en Chine, le pays se rouvre au monde et les compagnies chinoises reprennent leurs vols vers les aéroports américains et européens. Avec un avantage considérable, puisque ces dernières peuvent proposer des vols “plus courts et moins chers”. Insupportable, selon les grandes compagnies aériennes américaines qui estiment leur perte due à ce contournement russe à deux milliards de dollars par an.

Soutenues par certains représentants politiques américains, les compagnies US pressent leur gouvernement à mettre fin à ce qu’elles voient comme une “distorsion de concurrence”, quitte à bannir du sol de l’Oncle Sam, les compagnies chinoises, indiennes, mais aussi les compagnies du Golfe qui continuent à survoler le territoire russe.

Une réponse “collective et européenne”

En Europe, on se montre beaucoup plus prudent, du moins pour l’instant. “Il est clair que, le moment venu, si une réponse doit être apportée, elle devra être collective et européenne”, explique Laurent Donceel, le directeur d’A4E. Toutefois, aujourd’hui, notre priorité absolue est la paix. Nous sommes déterminés à soutenir l’Ukraine du mieux que nous pouvons.” Notons que cette interdiction pénalise aussi les compagnies russes. Avant la guerre, chaque année, la patrie de Poutine recevait ainsi des centaines de millions d’euros “de droit de survol” de son territoire de la part des compagnies occidentales. Or, la majorité de cette manne financière était destinée aux compagnies nationales de la Russie.

Un avion chinois venant de Moscou vers Bruxelles : “Rien d’anormal”

Plusieurs internautes se sont étonnés la semaine dernière de constater, en suivant le site spécialisé Flightradar24, qu’un avion chinois provenant de Moscou avait atterri à l’aéroport de Bruxelles, dans ce contexte de guerre en Ukraine et de sanctions économiques contre la Russie. Il s’agissait en fait d’un vol cargo de la compagnie Sichuan.

“Il n’a rien d’anormal, souligne-t-on du côté de Brussels Airport qui rappelle les règles en cours. Les compagnies occidentales sont interdites de survol du territoire russe et les transporteurs aériens russes ne peuvent pas venir dans les pays occidentaux.” Rien n’empêcherait donc un transporteur chinois de faire “l’intermédiaire” et de réaliser une liaison entre la Russie et l’Europe. Reste à voir ce que contenait cet avion-cargo : de nombreux produits russes étant interdits vers le Vieux Continent. La cargaison de cet avion a été passée au peigne fin. “Les douanes belges sont très attentives à ce que les sanctions soient respectées”, explique-t-on du côté du SPF Finances.