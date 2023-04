Ethias se positionne "en investisseur majeur de l’économie belge"

Ce sont les activités non-vie qui ont souffert de l’inflation galopante. Elles affichent un résultat opérationnel en baisse de 15 % à 169 millions d’euros. L’assureur a revu à la hausse ses provisions pour couvrir les sinistres à régler. Pour les activités vie, le résultat opérationnel est de 75 millions d’euros, en hausse de 4 % par rapport à 2021. L’encaissement global est de 2,914 milliards (+5 % par rapport à 2021).

Initiative prometteuse

Dans son communiqué, Ethias dit se positionner en “investisseur majeur dans l’économie belge”. Et d’afficher le chiffre de 5 milliards, soit 35 % des actifs sous gestion. Au-delà des dettes émises par les Régions et le fédéral, Ethias a notamment investi dans des sociétés comme Elia ou Aquafin. Dans ce cadre, l’exercice 2022 aura été marqué par le “co-investissement” dans Fluxys (gestionnaire du réseau de gaz) aux côtés d’EthiasCo, de la SFPI et d’AG. À la suite du retrait de fonds de pension canadien CDPQ, l’assureur a ainsi participé à l’ancrage d’une entreprise stratégique belge au même titre que la SFPI, le bras financier de l’État fédéral.

Fin d’année, Ethias a également créé Ethias Ventures, une filiale pour investir sous forme de fonds propres ou de prêts dans des start-up actives dans le domaine de l’insurtech et des écosystèmes à plus-value sociétale proches de l’assurance : la mobilité, la santé et l’habitation. “Grâce à ce nouveau véhicule d’investissement, Ethias souhaite accélérer le développement de ses activités et dégager un rendement financier supplémentaire”, indique le communiqué.

L’État fédéral, les Régions wallonne et flamande, les trois principaux actionnaires d’Ethias, auront droit un dividende de 108 millions d’euros pour l’exercice 2022 (contre 105 millions en 2021), ce qui représente 56 % du résultat net réalisé l’année dernière.