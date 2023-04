Petit Horeca : “Le gouvernement va tuer tous nos commerces à petit feu”

Ce quartier, le quinquagénaire y est très attaché. Pourtant, il devra peut-être bientôt mettre la clé sous la porte : “Chaque matin quand j’ouvre, c’est déjà 5 000 euros qui partent, alors que je n’ai encore rien vendu”. De l’argent dont il ne voit pas la couleur, et qui part directement dans les coûts annexes. Entre la hausse des produits, l’indexation des salaires et le bond des coûts énergétiques, difficile pour lui de boucler les fins de mois.

Alors, comme quelques-uns de ses confrères, Thomas ne déclare pas tout l’argent qu’il gagne au cours de sa journée. Une partie des billets de la caisse sera soigneusement mise de côté, et permettra de rémunérer les heures non déclarées de certains de ses employés. Une petite combine qui lui a parfois valu quelques problèmes : “Le souci avec la caisse, c’est que tous mes bénéfices sont enregistrés, ce qui rend les choses beaucoup plus compliquées”, ronchonne-t-il en jetant un regard à l’appareil.

La caisse, c’est le Système de Caisse Enregistreuse (SCE), une obligation légale depuis 2016 pour tous les établissements, dont celui de Thomas, générant un chiffre d’affaires équivalant ou dépassant 25 000 euros (hors TVA). Composée d’une boîte noire, l’appareil permet d’enregistrer la totalité des mouvements de la caisse. L’objectif du gouvernement ? Lutter contre la fraude fiscale et sociale, et réduire le travail au noir dans le secteur de l’horeca. Une mesure jugée discriminatoire par le commerçant : “Ça pénalise les restaurants qui font un certain chiffre, alors que ce sont les petites structures, non soumises à cette réglementation, qui sont le plus susceptibles de frauder. C’est de la concurrence déloyale”.

Ce constat, le gouvernement semble donc l’avoir fait également. La Vivaldi envisage d’étendre cette obligation à une partie des établissements de restauration réalisant moins de 25 000 euros de chiffre d’affaires annuel.

“Frauder, c’est pas un choix mais une nécessité”

Pourtant, là où certains y voient une juste remise à niveau, d’autres sont plus sceptiques. C’est le cas notamment de Maxime (nom d’emprunt), qui tient une petite sandwicherie à quelques rues du restaurant de Thomas. Et son opinion sur le sujet est claire : “Le gouvernement va tuer tous nos commerces à petit feu”.

Chez lui, pas de caisse enregistreuse, mais un petit écriteau devant le comptoir qui annonce déjà la couleur : “Uniquement paiement en espèces”. Depuis le 1er juillet 2022, les restaurants doivent pourtant être en mesure de proposer un système de paiement par voie électronique. Installé non loin de la rue commerçante depuis 6 ans, le restaurateur a subi de plein fouet la crise sanitaire. Pour le commerçant, “frauder, c’est pas un choix mais une nécessité”.

Avec des aides gouvernementales qu’ils jugent insuffisantes, et le coût plus élevé des matières premières, le trentenaire confie qu’il ne déclare que la moitié de ses revenus à l’État.

L’argent restant lui permet de payer une partie de ses employés, non déclarés, et d’alléger ses charges salariales : “Si j’embauche quelqu’un légalement, je vais devoir payer des sommes astronomiques en frais annexes”. Et face aux accusations de concurrence déloyale, Maxime est catégorique : “Ne pas déclarer tous mes revenus, ça permet à moi et à mes trois autres employés de pouvoir avoir un travail”. Une nécessité donc, pour le trentenaire, qui assure faire un chiffre d’affaires annuel, pour les consommations “sur place”, qui ne dépasse pas 16 000 euros.

Pour rappel, le seuil des 25 000 euros fixé jusqu’ici par l’État pour imposer une boîte noire, l’État ne prend en compte que les ventes “sur place”. Il ne comprend donc pas les ventes à emporter, qui représentent une forte part des revenus des sandwicheries et autres snacks.

Quoi qu’il en soit, l’implantation d’une caisse enregistreuse dans l’établissement de Maxime compliquerait donc énormément le travail du commerçant : “Je vais sûrement devoir me séparer d’une partie de mon personnel, voire totalement stopper mon activité”.