Train World sacré pour sa politique d’inclusion des personnes en situation de handicap

“L’inclusion est un enjeu à tous les niveaux de la société. De plus en plus d’entreprises montrent la voie et doivent être visibles pour en inspirer d’autres. Car il reste beaucoup à faire… Le handicap reste la deuxième cause de la discrimination en Belgique”, a souligné au cours de la soirée Denis Gorteman, patron de D’Ieteren et président du Jury Cap48. Ce dernier a décerné les prix dans différentes catégories (entrepreneuriat, emploi, solidarité, innovation…, lire par ailleurs).

Une démarche de conception universelle

Dans la catégorie “Accessibilité”, le Jury a voulu saluer le travail réalisé par Train World, le musée de la SNCB situé à Schaerbeek et qui regroupe les plus précieuses locomotives et voitures du patrimoine ferroviaire belge. Depuis son ouverture en 2015, ce musée a en effet pris au travers d’une démarche résolument inclusive et multisensorielle, complémentaire à une démarche cognitive plus classique, un certain nombre d’initiatives pour accueillir dans les meilleures conditions les visiteurs en situation de handicap. Ils sont 1 200 chaque année, soit 1,5 % du nombre total de visiteurs.

“Nous souhaitons améliorer cela et tenir compte de la notion de conception universelle. Cette notion implique de développer un produit adapté à un groupe cible, mais qui peut être utilisé pour une large variété d’utilisateurs : des personnes ayant une déficience intellectuelle, ou issues de l’immigration, des primo-arrivants, des visiteurs retraités, des enfants, des personnes présentant une démence, etc”, peut-on lire dans le dossier de candidature introduit par Train World.

Stimuler les sens

Outre un parcours adapté aux personnes en chaise roulante, Train World entend donc favoriser l’accès à tous les publics via la mise en place d’expériences multisensorielles et cela au travers d’activités ludiques et créatives. C’est notamment le sens de l’activité “Multisenso-Rail – A la découverte du train à vapeur”, doté d’un budget de 19 000 euros et dont l’objectif est de raconter des récits sur les Chemins de fer belges aux personnes en situation de handicap intellectuel. Pour ce faire et conserver l’attention de ce public, Train World a adapté la durée de la visite, a formé les guides pour en faire de véritables “raconteurs” et transformé un chariot à snacks (trolley) en une petite locomotive à vapeur. Un trolley qui sert d’outil pour raconter l’histoire de deux personnages, Alphonse et Paul, machiniste et chauffeur d’une locomotive à vapeur et à travers eux celle du rail belge. “Être dans l’impossibilité de partager une histoire avec des personnes en situation de handicap intellectuel constituait un manquement qu’il fallait combler”, ajoute Train World dans son dossier.

Stimuler les sens, c’est aussi la démarche choisie pour le public des jeunes sourds et malentendants au travers d’une autre activité ludique “A la recherche du diamant du sultan”, qui lui donne accès, via une app, à des vidéos avec ou sans langue des signes. Et Train World n’entend pas en rester là. De nouveaux projets sont déjà dans ses cartons.

Les gagnants des autres catégories

Entrepreneuriat La petite société AM Intérieurs, spécialisée dans les services de décoration et d’architecture d’intérieur en région namuroise, et qui a été créée par Mélanie Andernack, hémiplégique.

Emploi Le restaurant tournaisien “Les Jardins du Patio’nément” dont les clients sont accueillis par une petite équipe majoritairement composée de personnes en situation de handicap.

Solidarité La société de recrutement Page Group, mise à l’honneur pour son programme de diversité et d’inclusion.

Innovation La société namuroise Home Based qui a développé un assistant vocal “Soline” qui permet de répondre aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap.

Ville Charleroi, notamment pour ses initiatives en matière d’accompagnement scolaire et l’organisation de stages inclusifs.

Commune Woluwe-Saint-Pierre pour sa contribution à l’inclusion grâce à la création de logements accessibles et au soutien aux aidants proches.

Coup de cœur La petite société Ouad, une plateforme en ligne unique en Belgique qui propose des jeux et équipements adaptés aux enfants en situation de handicap.

Nous reviendrons dans les prochaines semaines sur certains de ces gagnants dans notre supplément La Libre Eco week-end.