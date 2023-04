Zhang Yiming, le cofondateur “pas très sociable” de TikTok qui a vu sa fortune fondre

Ingénieur en informatique, l’entrepreneur sort diplômé de la prestigieuse Université Nankai de Tianjin en 2005. C’est au sein même de l’établissement qu’il fera la rencontre de Liang Rubo, camarade de chambre et futur associé. Ensemble, les deux étudiants lancent une première start-up dans l’immobilier, puis fondent l’entreprise de nouvelles technologies internationale ByteDance en 2012. Après Toutiao, un agrégateur de contenu, le duo se spécialise dans la recommandation de contenu et crée sa poule aux œufs d’or : TikTok.

Après le succès, la démission

Portée à l’international, l’application fait couler l’encre des plus grands journaux depuis plusieurs semaines. Accusé de failles de sécurité concernant ses données, le média est actuellement l’objet d’un bras de fer politique entre les États-Unis et son propre pays d’origine.

Et pourtant, malgré son succès planétaire, l’application n’est pas disponible…. en Chine. Soumise à la censure, c’est son équivalent Douyin, elle-même propriété de ByteDance, qui anime le marché numérique chinois.

En 2019, Zhang Yiming a d’ailleurs été nommé comme l’une des personnes les plus influentes du monde par le Time Magazine. Un succès qui n’aura pas empêché sa démission du groupe en 2021. Dans une lettre ouverte à ses troupes, il expliquait alors ne pas posséder les qualités requises du dirigeant idéal, et ne pas être “très sociable”. Un paradoxe intéressant, mais qui cache peut-être autre chose. Selon certains experts, la réponse est ailleurs et s’explique par les pressions fortes du gouvernement envers les géants du numérique chinois. Duncan Clark, président du cabinet de conseil BDA China, confiait alors à nos confrères du Monde : “La décision de Zhang Yiming n’est pas surprenante dans le contexte actuel : […], les fondateurs des géants de la tech cherchent à se mettre en retrait”.

Avec une coquette fortune évaluée par Forbes à 45 milliards de dollars, il reste néanmoins le deuxième entrepreneur âgé de moins de 40 ans le plus riche du monde, derrière le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg.