La future cotation de Triodos représente "un risque de perte considérable pour les détenteurs de certificats"

Pour rappel, cela fait maintenant plus de deux ans que le marché des certificats d’actions Triodos est fermé. En janvier 2021, au cœur de la crise sanitaire, la banque durable était en effet confrontée à un afflux de ventes de titres, largement supérieur à la demande. Juste avant la suspension des échanges, le titre valait 84 euros, soit quasi sa valeur intrinsèque (85 euros) qui correspondait aussi au prix de vente des certificats. Cette décision de suspension avait fait un tollé auprès d’un grand nombre de petits porteurs désireux de dégager des liquidités au moment de la crise sanitaire. Ils avaient été encore plus mécontents quand, quelques mois plus tard, ils apprenaient que le titre était évalué à seulement 59 euros, soit une moins-value de 30 % par rapport à la valeur intrinsèque qui était justifiée notamment par une décote d’illiquidité.

Créer de la liquidité

Cherchant à trouver une solution pour redonner la possibilité de négocier le titre, la banque a choisi la solution de déléguer à la société néerlandaise Captin la préparation de la cotation sur une plateforme fermée MTF. Dans les communiqués et courriers récents, la banque promet une cotation pour le mois de juin. Timing maintenu officiellement. “Les préparatifs respectent le calendrier fixé”, nous explique la directrice de la communication de Triodos Belgique, Lieve Schreurs. Tout en ajoutant que “le moment du listing dépendra aussi des circonstances sur le marché. Si une nouvelle guerre se déclare, cela ne sera peut-être pas le bon moment”. On peut aussi imaginer que l’opération sera reportée si la crise que traverse le secteur bancaire suite notamment à la faillite de SVB s’amplifie et accroît les menaces de contagion. Même si, souligne Lieve Schreurs, Triodos a un profil totalement différent des banques en difficulté.

Afin de susciter l’intérêt des investisseurs institutionnels, Triodos a commandé une étude à la banque Degroof Petercam, qui a été rendue publique lundi dernier. “Cela fait partie des travaux de préparation. L’idée est de contribuer à trouver les moyens pour créer de la liquidité”, poursuit la porte-parole. Cette étude donne une fourchette cible de valorisation de 55 à 76 euros sur base des chiffres attendus en 2024 (dont une valeur intrinsèque de 94 euros). Pour obtenir ce prix, l’analyste a pris en compte les valorisations d’autres institutions. Pour le moyen terme, la fourchette est plus haute (57-82 euros), l'analyste misant sur une amélioration de la marge d’intérêts.

”Attitude constructive”

À l’heure actuelle, les détenteurs de certificats d’actions sont appelés à s’enregistrer sur le registre de Captin. Selon les infos actuellement disponibles, ils devront aussi ouvrir un compte-titres aux Pays-Bas. De quoi faire sourciller nombre de détenteurs non néerlandais. De plus, ceux-ci vont devoir négocier leurs titres sur un marché très peu liquide, et sans doute très volatile.

Pour Me Arnauts, la cotation des détenteurs de certificats ne convient pas car elle “comporte un risque de perte considérable pour le détenteur de certificats. Elle devrait aussi modifier le profil de la banque”. L’avocat veut néanmoins adopter “une attitude constructive” avec la banque. “Nous allons nous adresser aux dirigeants de Triodos en leur posant des questions constructives. Nous travaillons à des solutions qui permettraient de rembourser ou d’indemniser les détenteurs de certificats”, nous explique-t-il. Reste à voir s’ils seront entendus.