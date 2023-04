Lutte contre la contrefaçon: Amazon a investi 1,2 milliard de dollars en 2022

Ce n’est donc pas peu fière que l’entreprise annonce avoir saisi et éliminé pas moins de 6 millions d’articles contrefaits au cours de l’année 2022. Soit le double de ses performances au cours de l’année précédente. Un joli score, qui ne sort pas de nulle part. La compagnie assure avoir investi pas moins de 1,2 milliards de dollars dans ses opérations. Le groupe aurait également recruté près de 15.000 employés, comprenant des développeurs de logiciels en intelligence artificielle.

Des bras supplémentaires, qui doivent faire la joie de l’Unité de lutte contre la contrefaçon (CUU). L’entité collabore notamment avec l’Office américain des brevets et des marques (UPSTO), et avec une série de marques telles que FELCO ou encore King Technology.

“Ils soutiennent indirectement les réseaux criminels qui se nourrissent de la contrefaçon”

Et en Europe alors ? Il faut dire que le marché des produits falsifiés y est plutôt conséquent. Contacté à ce sujet, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) déclare que “le fléau de la contrefaçon reste un véritable problème pour les entreprises et les consommateurs qui prennent de vrais risques avec leur santé et leur sécurité, sans compter le fait qu’ils soutiennent indirectement les réseaux criminels qui se nourrissent de la vente de contrefaçon”.

Hausse des produits contrefaits prélevés en Belgique

Selon une étude réalisée par l’organisme, conjointement avec l’Organisation de coopération et de développement économiques (OECD), les produits contrefaits représenteraient 5,8% des importations européennes totales. Soit l’équivalent de 120 milliards d’euros par an, dans tous les secteurs existants. In fine, ce sont près de 670.000 emplois qui seraient perdus chaque année du fait de la contrefaçon.

En Belgique, le SPF Économie a remarqué une croissance d’environ 70% des produits falsifiés saisis par rapport à 2021. Un phénomène étroitement lié au succès croissant des plateformes de e-commerces… telles qu’Amazon : “Les produits contrefaits sont de plus en plus transportés par colis postaux, et moins par conteneurs, ce qui rend notre travail beaucoup plus complexe”, explique Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances.

Pour faire face à cette augmentation, l’EUIPO déclare travailler à une meilleure protection des droits de Propriété intellectuelle dans le cadre d’un projet stratégique, et collaborer en ce sens avec Amazon.

Sur son site internet, la compagnie se targue d'œuvrer sur le marché européen afin d’endiguer le phénomène. L’entreprise a d’ailleurs engagé le mois dernier, en collaboration avec le fournisseur de solutions technologiques Brother, une action en justice contre un réseau de contrefaçon basé en Allemagne. ll s’agit de la première action devant les juridictions civiles lancée par la compagnie aux côtés d’une marque en Europe à l’encontre d’un réseau de contrefaçon.

Alibaba double Amazon en Europe de l’Est

Un engagement qui ne devrait pas profiter qu’aux consommateurs. On le sait, le secteur du e-commerce est soumis à une rude concurrence. En témoigne l’ouverture en 2021 à Liège du premier entrepôt de Cainiao Network, la branche logistique du colosse chinois de l’e-commerce Alibaba. Ainsi, le site permet à la firme de poser un premier pied stratégique sur le Vieux Continent. Selon un rapport de l’Euromonitor International, un fournisseur de rapports d’études stratégiques, l’entreprise s’est hissée la même année dans le top 3 des sites de e-commerce en Europe de l’Est. Amazon, pour sa part, ne figurait même pas dans le top 10.

Dans un tel contexte, le géant américain a tout intérêt à s’offrir une image de fiabilité et de transparence auprès de ses clients et partenaires. Et une légitimité juridique.

Une volonté sans doute renforcée à la suite du litige qui avait opposé Amazon à Louboutin en décembre 2022. Pour rappel, le célèbre vendeur de chaussures avait introduit deux recours en 2019 au Luxembourg et en Belgique contre l’entreprise concernant la vente de produits falsifiés sur son site. La Cour de Justice de l’Union européenne avait alors pour la première fois ouvert la voie à une responsabilité des plateformes d’e-commerce concernant la vente de contrefaçon.