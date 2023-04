Ryanair et Wizz Air n’ont jamais autant pollué : "L’idée d’une reprise verte pendant la pandémie était trompeuse"

Les émissions de Ryanair et Wizz Air ont dépassé l’année dernière celles de 2019, selon une analyse des données de l’industrie de l’aviation par l’ONG Transport&Environnement (T&E). Ryanair a ainsi de nouveau été la compagnie aérienne la plus polluante d’Europe l’année dernière, émettant 13,3 millions de tonnes de CO2, contre 10,53 millions en 2019. La flotte de la low cost irlandaise est pourtant parmi les plus modernes, consommant le moins de carburant. Mais le volume d’avions et de vols est tel que Ryanair prend de loin la tête du classement des compagnies les plus polluantes du Vieux Continent. Le transporteur irlandais est ainsi devenu l’une des plus importantes compagnies au monde en termes de passagers transportés.