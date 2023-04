Dans l’imaginaire populaire, lancer sa start-up est associé à des jeunes, à peine sortis des études. Il faut dire que l’on a connu nombre de success stories lancées par des fondateurs alors qu’ils étaient encore étudiants : Google, Facebook, Yahoo, Reddit, Whatsapp, etc.

Et effectivement, il y a bien des facteurs qui plaident en faveur de l’entrepreneur “à la sortie des études” : la jeunesse, le peu de responsabilités familiales, l’absence de prêt hypothécaire à rembourser, voire un soutien financier (ou un filet de sécurité) offert par les parents, permettent d’entreprendre avec un risque bien plus modeste.

Un pourcentage jamais vu de jeunes se déclare d’ailleurs prêt à lancer leur propre affaire.

Autre facteur favorable : il y a aussi une forme de naïveté, à croire que tout est possible… qui peut parfois amener à tenter et parfois relever des défis. On se rappellera que Richard Branson avait surnommé sa première entreprise (la firme de disques) Virgin, pour souligner le fait qu’il n’y connaissait… rien.

Le revers de cette naïveté, ce sont aussi les échecs ou le gaspillage de temps et de moyens. Il importe de limiter la casse, afin de pouvoir rebondir.

Des fondateurs plus âgés aussi…

Pourtant, sur l’ensemble, une étude nous indique que de nombreux fondateurs sont nettement plus âgés, autour de la quarantaine, voire davantage.

Plusieurs facteurs expliquent ce succès et engouement.

Dans la quarantaine, on a constitué son expérience, ses habitudes de ventes, son réseau, où l’on pourra trouver des associés complémentaires. On a eu l’occasion de se confronter à des problèmes difficiles et d’exercer sa persévérance, une des qualités essentielles d’un fondateur.

L’étude montre que la cinquantaine est également un âge qui favorise les femmes entrepreneures, qui auront dépassé les contraintes familiales et exercé leurs qualités entrepreneuriales. On peut songer à Ariana Huffington, qui a fondé le Huffington Post à 55 ans.

En fait, chaque âge peut être propice à l’entrepreneuriat, pour autant que l’on sache bien s’entourer et développer des qualités entrepreneuriales.