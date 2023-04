C’est bien connu, l’Ardenne belge séduit toujours plus de Flamands mais nos voisins néerlandais ne sont pas en reste. La plateforme Ardennes-étape qui propose plus de 2 000 gîtes à la location, l’a bien compris : elle entend désormais ajouter les Pays-Bas à son terrain de jeu, en plus de la Flandre.

Pour ce faire, elle a repensé son positionnement, en collaboration avec mortierbrigade, où sont logés une partie des budgets communication d’Ardennes-étape depuis près de deux ans. Diffusée dans la langue de Vondel et faisant fi des images de cartes postales typiques des Ardennes, la campagne joue sur les expériences émotionnelles que peut procurer un séjour en famille ou entre amis dans les hébergements autonomes proposés à la location par Ardennes-étape.

Moments tantôt loufoques, tantôt étonnants

Car c'est l'un des objectifs de l'annonceur : "Nous voulons nous démarquer clairement des parcs de vacances, des hôtels et des campings des environs, explique Charlotte Frenay, responsable de la communication. Le concept créatif est centré sur le caractère authentique et chaleureux de nos hébergements."

Elle poursuit : "L'idée selon laquelle, en Ardenne, on apprend vraiment à se connaître, met aussi en valeur les atouts de la région que recherche notre public cible flamand et néerlandais : une nature pittoresque et vierge, du relief, des paysages vallonnés et des forêts à perte de vue…" D'où ce slogan : "Ardennes-étape. Plus qu'un séjour, des souvenirs pour toujours".

©mortierbrigad

Au dire de l’annonceur, cette campagne est la première à s’inscrire dans ce tout nouveau concept fait pour durer. Dans la série de huit vidéos produites par Czar et réalisées par Joe Vanhoutteghem, les hébergements servent de toile de fond à des moments tantôt loufoques et potaches, tantôt émouvants que s’offrent les protagonistes.

Le côté quelque peu "cartoonesque" de ces tranches de vie est renforcé par le délicieux morceau The Teddy Bear's Picnic, popularisé dans les années 1930 par Henry Hall et son orchestre.

Le tout est diffusé en télévision, sous forme de pre-roll en ligne et dans diverses applications sur les médias sociaux.