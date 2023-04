Laurent Daudet, fondateur d'un modèle alternatif à OpenAI : "Il n’est pas trop tard, mais il est urgent de mettre le paquet"

Laurent Daudet, présent à Bruxelles lors de la récente Semaine européenne de l’IA, fait partie de ceux qui pensent que tout reste encore possible pour les entreprises européennes. “Il n’est pas trop tard, dit-il, mais il est urgent de prendre conscience de la rupture technologique en cours et de mettre le paquet.”

Protection des données

Laurent Daudet est l’un des quatre fondateurs de LightOn, une spin-off universitaire créée à Paris en 2016 avec l’ambition de repousser les limites de l’IA à grande échelle (tant au niveau logiciel que matériel). “À l’époque, on ne parlait pas encore de grands modèles de langage, explique-t-il. C’est en mai 2020, lorsque OpenAI a sorti GPT-3, qu’on a décidé de se concentrer sur la construction et la commercialisation d’un modèle d’IA générative en français. On a donc bâti notre propre modèle qu’on a fait tourner sur trois des plus gros super-ordinateurs d’Europe. On a ensuite continué à perfectionner ces modèles et, depuis un mois, on a lancé un produit qui s’appelle Paradigm. C’est un modèle à 40 milliards de paramètres que l’on a surentraîné sur un volume de données plus important que GPT-3.”

guillement “Notre idée a été, d’emblée, de proposer aux entreprises une plateforme et des solutions alternatives.”

Face à OpenAI et aux autres offres américaines, LightOn a pris différentes options technologiques lui permettant de se différencier. “Notre idée a été, d’emblée, de proposer aux entreprises une plateforme et des solutions alternatives.”

Trois différenciateurs

LightOn avance trois grands différenciateurs par rapport à OpenAI : les entreprises clientes hébergent le modèle de LightOn sur leurs propres serveurs (ce qui implique que les données restent en circuit fermé) ; au-delà du modèle, LightOn propose toute une série de modules logiciels prêts à l’emploi ; LightOn adapte son modèle aux besoins particuliers des clients.

Ces spécificités permettent à la spin-off française d’attirer des entreprises qui évoluent dans des secteurs où la protection des données est stratégique (banque, assurance, énergie, défense, télécoms…). Cela suffira-t-il à créer un acteur européen capable de rivaliser avec Microsoft&co ? Laurent Daudet veut y croire, en tout cas.