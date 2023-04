Guy Savoy a perdu sa troisième étoile au guide Michelin: "Je ne suis pas un perdreau de l'année"

Savoy est un rugbyman de cœur et de culture

Tout allait pour le mieux jusqu'à il y a un mois. Le duché de Savoy croulait sous les récompenses. La reconnaissance semblait devoir faire procession à perpétuité à ce fils de jardinier et de tenancière de buvette. La troisième étoile Michelin galonnait sa toque depuis vingt ans. Et la Liste sacrait sa maison "meilleur restaurant du monde" depuis six ans. Et voilà que l'arbitre des élégances gastronomiques le dégrade sans que le maître des fourneaux ait vu venir le boulet. Dans le salon-bibliothèque où il s'attable, les éditions du guide rouge encombrent toujours les rayonnages, n'ayant subi aucun autodafé ou autre mesure de rétorsion. Savoy commence par relativiser : "Il y a des choses plus graves dans la vie, des drames personnels, des proches touchés par la maladie." Même s'il semble parler en connaissance de cause, il insiste pour ne pas ajouter sa plainte aux tombereaux de celles qui roulent carrosse. Il tente d'accepter sportivement le verdict. Savoy est un rugbyman de cœur et de culture. Il a joué talonneur à Bourgoin-Jallieu où il a grandi, copine avec les gros bras de l'ovalie, adore les mêlées fraternelles comme les troisièmes mi-temps. Il concède : "L'arbitre fait partie du jeu." Mais, taquin, il se flatte du flot des réservations et précise : "Je ne peux pas empêcher mes supporteurs d'envahir le terrain…" Il ne lui viendrait pas à l'idée de déclarer forfait, en demandant au guide de référence de lui ficher la paix, comme font certains de ses collègues fatigués de cette course à l'échalote. Il dit : "Le Michelin, c'est cinquante ans de mon histoire."

"Pas un perdreau de l’année"

Il a commencé chez les frères Troisgros, trois macarons à Roanne. Il y a noué une amitié indéfectible avec Bernard Loiseau, qui s'est suicidé après une relégation du même ordre. Savoy, lui, fait front. Il égrène les messages de soutien des stars et des puissants, d'anciens stagiaires non retenus ou d'anonymes qui, au-delà du classicisme émoustillant de sa cuisine, s'amusent de son franc-parler et de sa malice. François Hollande salue son "enthousiasme". Dominique de Villepin lui lance : "Haut les cœurs et mort aux cons !" Savoy sait que le pays adore qui tombe de haut : présidents n'exerçant plus le pouvoir, faillis pas forcément repentis ou blessés clopinant, en mémoire de leur arrogance meurtrie. Mais il s'étonne que cette mauvaise manière lui vaille un tel déferlement d'affection. Il explique : "Je pensais bénéficier d'un capital de sympathie. J'ai découvert qu'il s'agissait de passion et d'amour." Julien Clerc lui fait remarquer : "Tu as reçu un hommage posthume de ton vivant."

Pas dupe, Savoy voit l'ironie macabre du moment et ne traînaille pas exagérément devant le miroir qui lui est présenté. Il se serait bien passé de ces SMS qui ressemblaient parfois à des messages de condoléances. Homme d'action qui aime le concret de son artisanat, il refuse de tirer sur la corde de l'émotion. Il reconnaît savoir encaisser : "Je ne suis pas un perdreau de l'année." Plaisante : "Il paraît que Zelensky est venu s'inspirer de mon blindage." Ponctue : "Ce genre d'événement est intéressant à vivre. Ça rajeunit." Et de pirouetter d'une de ces formules qu'il ouvrage en nombre : "Je sais tout faire sauf mon âge." Avant de clore le débat : "Vous ne m'avez pas demandé les aliments que je déteste ? Ma réponse : 'les poivrons et la tristesse'."

Savoy est une bonne nature peu sujette à la mélancolie. Ce viveur dort peu, se lève d'un bond, boit un jus de concombre avec du gingembre et déroule des journées qui se finissent après minuit, attablé avec des clients intéressants ou intrigants. Cet "aubergiste" autoproclamé se nourrit de ces rencontres. Il a fait de son activité une université. Il a pour seul diplôme "un bac d'eau chaude et un bac d'eau froide", mais est agréablement surpris que l'un de ses sept petits-enfants ait planché, lors d'une épreuve du bac 2023, sur une intervention qu'il a prononcée en défense de la gastronomie française, "facteur de puissance" du pays. Curieux et ouvert, il est devenu copain avec les plasticiens Fabrice Hybert et Adel Abdessemed, dont il accroche les œuvres aux cimaises de son resto. Il est ravi de rassasier les grands de ce monde, qu'il reçoit à la bonne franquette après avoir coordonné des repas officiels à la Maison Blanche ou ailleurs. À Nicolas Sarkozy, qui a des goûts et des dégoûts précis, il sert sa fameuse soupe d'artichaut aux truffes, quand François Hollande a l'appétit plus universel. Emmanuel Macron, qui "adore manger", vient beaucoup moins souvent "car il a peur qu'on l'emmerde".

Il se méfie du véganisme militant

Récemment séparé de Sonia Mabrouk, la journaliste de CNews, Savoy se dit "anar de droite". Lui qui chérit les Tontons flingueurs et San Antonio se tamponne du politiquement correct. Défenseur des intérêts de sa corporation, ce bosseur compulsif est contre les 35 heures, même s'il sait que, pour redevenir attractive, la restauration doit faire évoluer le rythme exigé, sans oublier de soigner les salaires. Il estime que "l'homme est omnivore", se méfie du véganisme militant et plaint les bouchers aux boutiques ensanglantées par quelques animalistes, félicitant les désosseurs de n'avoir pas joué les vengeurs, vu le tranchant de leurs hachoirs.

Contrôlant ses angoisses, Savoy ne se frappe pas du temps qui passe ni du climat qui change. Il s'adapte à sa manière et prône une sobriété à l'ancienne, tout en rappelant combien son activité lui a appris le zéro déchet. À l'été, quand la canicule menace, il se réfugie à 1 650 mètres d'altitude, dans sa cabane alpine de 65 mètres carrés, "équipée d'un panneau solaire". Là, ce mélomane qui interdit la musique dans son restaurant et déteste que le coup de feu dégénère en pétarade oublie Johnny pour écouter Bach, se verse une chartreuse, fume un cigare et met un pull-over quand l'étoile polaire apparaît.